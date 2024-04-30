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榮剛宣布 獲「第十屆公司治理評鑑」殊榮

經濟日報／ 【記者林政鋒／高雄報導】

榮剛（5009）30日宣布，再獲「第十屆公司治理評鑑」殊榮，連續三年蟬聯「公司治理評鑑前5%」展現榮剛在維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及推動永續發展等，四大構面綜合評鑑指標中獲得肯定，於多家接受評鑑的上市櫃公司中脫穎而出。

榮剛表示，公司治理的要求隨著國際趨勢與時俱進，須將公司治理融入企業文化，才能維持在前5%，而主管機關從公司治理藍圖、上市櫃公司永續發展路徑圖，到近期永續發展行動方案，一再揭示公司治理的內涵，要隨國際趨勢改變。

榮剛近年長期耕耘各項公司治理表現，以持續升級企業永續發展與強化企業競爭力。無論在董事會運作、資訊揭露等各面向，往往落實的比主管機關規範及要求更多、更早、更快。

榮剛 股東

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