5月1日起來台糖加油嗶一下 行動支付汽油加滿25公升送有機米

行動支付近年急速發展，「嗶」支付應用場景逐漸增多，台糖加油站現在也提供多種行動支付的付款方式，並於5月1日起推出「行動支付付款送好米」活動，活動期間凡加汽油滿25公升，且用行動支付付款者，就可獲得台糖有機米300g一包，滿50公升就送2包，以此類推，全臺限量6000包，送完即止，歡迎民眾來台糖加油拿好米。

台糖加油站為了滿足現代消費者的交易需求，積極開拓包含中油Pay、LINE Pay、一卡通MONEY、街口支付、全支付以及台灣Pay等多元的「嗶」支付服務。台糖加油站為感謝消費者逾20年頭的支持與信任，特別準備自有農地生產，且通過農藥毒物檢測，確保無有害藥劑的台糖300g有機米，要贈送給加汽油滿25公升，並以行動支付付款的消費者。台糖表示，本次活動自5月1日開跑，由於有機米數量有限，因此請大家告訴大家，要快點來台糖加油站加好油、拿好米，享受好康。

台糖油品事業部執行長柯勝宗表示，台糖加油站除了供應台灣中油高品質的油品外，更定期進行油槽底泥清除、濾油芯更換、油庫水氣排除、油品辛烷值與油量計試桶測試等作業，確保大家的愛車能獲得最優質燃料。近年來台糖加油站也積極跟上環境永續的潮流，提供多元化的能源服務，目前全臺已有69個台糖加油站設有電動機車電池交換站，並有10個站點可為電動汽車充電，歡迎大家多加利用。

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