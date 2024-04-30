新台幣午盤升1.7分 暫收32.541元

欠債民眾的保險會遭到強制執行，但連帶健康險等附約也被解約，有限的解約金不僅難以償債，更導致民眾缺乏健康保障！民進黨立委鍾佳濱與民眾黨立委黃珊珊等人30日召開記者會，盼政府透過修法，落實強制執行範圍排除保障型保險、增訂事前協調的機制。

2024-04-30 12:36