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新台幣午盤升1.7分 暫收32.541元

中央社／ 台北30日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.541元，升1.7分，成交金額5.9億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.539元，早盤最高32.49元、最低32.55元。

外匯 新台幣

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