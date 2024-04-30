快訊

愛莉莎莎宣告分手！情斷羽球教練「對這一切只剩感謝」

高雄小學校長涉偷拍未成年 教育局：立即停職撤換

手機SIM卡換eSIM「店員說訊號變差」 網傻眼根本沒差：只有這1處有影響

2024台灣升息、美元走弱、市場波動大增 布局貨幣市場基金波動度低

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

2024年｢台灣升息、美元走弱、市場波動大增｣各項因子浮現，貨幣市場基金具備較低波動度的產品特性，法人建議可考量納入資產配置。

觀察國內外貨幣市場型基金近三個月績效表現，其中以美元貨幣市場（新台幣）的績效表現最佳。法人指出，美國通膨數據沾黏，經濟數據持續強勁，聯準會官員談話再度偏向鷹派，市場對於降息預期降時間延後，進而激勵美元指數走升，再加上美元兌新台幣的匯兌收益，使今年以來新台幣級別的美元貨幣基金績效亮眼。

展望未來，目前美國就業強韌且經濟表現持穩，進而影響美元利率有機會維持於高檔，投資人可適時透過基金進行布局，惟新台幣級別仍須考量美元兌新台幣間的匯兌走勢。

台新1699貨幣市場基金經理人楊麗靖分析，受惠AI相關產品發展與需求，央行等主要機構陸續上修今年出口與經濟展望，對2024年經濟成長率預估可由2023年的1.31%上升至3.2%以上。

唯受地緣政治風險等因素影響，國際原物料價格走揚，且國內電價於4月平均調漲約11%，不利國內通膨回降，加以市場預估聯準會可能延後降息，市場加深台灣央行可能於第2季理監事會再度升息的預期。

楊麗靖指出，近期國內長短期利率，包括台債、國庫存、央行存單與貨幣市場利率皆持續走升，5至6月亦適逢繳稅、半年度作帳以及上市櫃公司現金股利陸續發放之緊縮因素；預估短率持續有上揚空間，有利基金資產再投資，提升整體基金報酬率。

國內貨幣市場型基金部分，台新1699貨幣市場基金主要分散投資於一年內銀行存款，短期債票券等標的，基金流動性佳。基金投資可快速變現，有利投資人靈活運用，停泊短期資金，獲取穩定資產息收。

另外，日盛貨幣市場基金首重資產安全性與流動性，嚴格篩選交易標的與交易對象，並以總體經濟為架構，研判利率走勢，透過由上而下的模式，決定資產配置，輔以流動性佳之投資標的，主要投資於銀行存款、短期票券及債券附買回交易，總金額達本基金淨資產價值97%以上，存續期間管理目標介於0.20~0.40年。

新台幣

延伸閱讀

零風險…每月爽領3453元利息！ 三圖整理無腦存款懶人包

美降息夢漸行漸遠：通膨具黏性 Fed的打擊任務變得更困難

新一波美元定存優利衝7%

34歲低薪男曾考上早稻田大學 後悔「做了這事」存款歸零

相關新聞

金控發股息超過2,000億 加計國泰金、台新金配息 總金額將寫次高

12家金控公司公布股利配發，受惠去年投資評價損益大幅回升，因此今年金控恢復現金股息大方送，累計12家金控已經發出現金股息...

信義房屋 DEI 政策助攻 二寶媽首年破職業婦女薪資天花板

近年來企業除了落實ESG，為女性打造DEI（多元共融）職場環境，也成為吸引女性人才加入的重要政策。根據知名女性媒體今年發...

日圓失守160大關又暴衝 2大金控首席經濟學家這樣說

日圓兌美元匯率29日盤中貶破160大關，日圓兌新台幣匯率跟著溜滑梯、最低墜至0.2039，為31年3個月來最低。下午日圓...

34年新低 日圓兌美元 一度貶破160

日圓兌美元匯率昨天大洗三溫暖，盤中一度貶破一六○日圓價位，創卅四年來新低，但隨後急拉回升至一五四日圓，市場傳出是日本央行...

智慧經營／德銀遠東投信總經理黃釗盈 為企業發聲 化解碳焦慮

ESG、碳排和碳權是近年來很夯的議題，台灣碳交所在去年12月22日啟動交易，碳權交易儼然成為投資新顯學，但如何買賣碳權、...

三家純網銀 出招拚突圍

三家純網銀續拚突圍，將來銀行、LINE Bank（連線銀行）二業者近期積極搶攻財富管理相關業務；樂天銀行則是從企金聯貸業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。