2024台灣升息、美元走弱、市場波動大增 布局貨幣市場基金波動度低

2024年｢台灣升息、美元走弱、市場波動大增｣各項因子浮現，貨幣市場基金具備較低波動度的產品特性，法人建議可考量納入資產配置。

觀察國內外貨幣市場型基金近三個月績效表現，其中以美元貨幣市場（新台幣）的績效表現最佳。法人指出，美國通膨數據沾黏，經濟數據持續強勁，聯準會官員談話再度偏向鷹派，市場對於降息預期降時間延後，進而激勵美元指數走升，再加上美元兌新台幣的匯兌收益，使今年以來新台幣級別的美元貨幣基金績效亮眼。

展望未來，目前美國就業強韌且經濟表現持穩，進而影響美元利率有機會維持於高檔，投資人可適時透過基金進行布局，惟新台幣級別仍須考量美元兌新台幣間的匯兌走勢。

台新1699貨幣市場基金經理人楊麗靖分析，受惠AI相關產品發展與需求，央行等主要機構陸續上修今年出口與經濟展望，對2024年經濟成長率預估可由2023年的1.31%上升至3.2%以上。

唯受地緣政治風險等因素影響，國際原物料價格走揚，且國內電價於4月平均調漲約11%，不利國內通膨回降，加以市場預估聯準會可能延後降息，市場加深台灣央行可能於第2季理監事會再度升息的預期。

楊麗靖指出，近期國內長短期利率，包括台債、國庫存、央行存單與貨幣市場利率皆持續走升，5至6月亦適逢繳稅、半年度作帳以及上市櫃公司現金股利陸續發放之緊縮因素；預估短率持續有上揚空間，有利基金資產再投資，提升整體基金報酬率。

國內貨幣市場型基金部分，台新1699貨幣市場基金主要分散投資於一年內銀行存款，短期債票券等標的，基金流動性佳。基金投資可快速變現，有利投資人靈活運用，停泊短期資金，獲取穩定資產息收。

另外，日盛貨幣市場基金首重資產安全性與流動性，嚴格篩選交易標的與交易對象，並以總體經濟為架構，研判利率走勢，透過由上而下的模式，決定資產配置，輔以流動性佳之投資標的，主要投資於銀行存款、短期票券及債券附買回交易，總金額達本基金淨資產價值97%以上，存續期間管理目標介於0.20~0.40年。

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