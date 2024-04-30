日圓兌新台幣換匯…閃見0.2039超甜價

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
日圓兌美元匯率昨（29）日盤中貶破160大關，日圓兌新台幣匯率跟著溜滑梯、最低墜至0.2039，為逾31年來最低。 聯合報系資料照
日圓兌美元匯率昨（29）日盤中貶破160大關，日圓兌新台幣匯率跟著溜滑梯、最低墜至0.2039，為逾31年來最低。 聯合報系資料照

日圓兌美元匯率昨（29）日盤中貶破160大關，日圓兌新台幣匯率跟著溜滑梯、最低墜至0.2039，為逾31年來最低。日圓兌美元雪崩似下挫、跌破160關卡，國銀牌告也掛出30歲以下年輕族群出生以來沒見過的「最甜價」，吸引「哈日族」呼朋引伴、一早便進場搶買日圓。

以國銀龍頭臺灣銀行而言，昨天盤中日圓現鈔匯率最低來到0.2078、即期匯率則是0.2063，不少搶到低價的「哈日族」樂不可支、紛紛在社群網站上秀出自己的買匯價「有夠便宜」。

不過稍晚市場傳出日本央行進場干預消息，促使日圓兌美元匯率貶破160大關後上演戲劇性反彈，國銀的日圓匯率最「甜」價也如曇花般一閃即逝。以臺銀牌告而言，目前日圓現金匯率、即期匯率已分別漲回0.2127與0.2112。

匯銀主管說，日圓兌美元匯率昨天在上午9時半左右貶破160大關，為1990年4月以來的34年新低；當時日圓兌新台幣匯率一度下挫至0.2039，寫下1993年1月以來、逾31年低點。

隨著主要亞幣走勢回穩，新台幣匯率昨日由貶翻升，終場微幅升值0.2分，收在32.558元，總成交量為15.69億美元。

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