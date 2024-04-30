壽險業收支轉正…業者看天吃飯

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

壽險業何時能擺脫保費收入低於保險給付的窘境？壽險業高層苦中作樂回應「得看天吃飯」，美國聯準會若能早日降息，將有助抑制美元保單解約潮。

壽險業高層也說，雖然保費收入還是低於保險給付，但情況不至於像前兩年這麼嚴峻，3月的ETF熱潮只能算是一場意外。

美國聯準會2022年3月起啟動暴力升息效應，不僅衝擊壽險保費收入，也一度釀成美元保單解約風潮；原先市場研判，隨著美國聯準會停下升息腳步、國內外金融市場恢復平穩，今年壽險業保費收入可望擺脫去年低迷情況、逐漸恢復成長力道。

保費 壽險業 美國聯準會

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