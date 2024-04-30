三家純網銀 出招拚突圍

三家純網銀續拚突圍，將來銀行、LINE Bank（連線銀行）二業者近期積極搶攻財富管理相關業務；樂天銀行則是從企金聯貸業務下手，並看好聯貸案參貸業務發展，預期今年第3季後存放比有機會接近五成，另外包括房貸、外匯、甚至理財業務，都在規劃中。

目前擁有36萬用戶數的將來銀行NEXT BANK在今年3月推出財富管理業務，昨（29）日也公布好消息，開業一個月即有破萬名用戶加入，成為市場上投資平台新寵兒，也順利達成將來銀行當初立下的目標。將來銀行分析主因應為目前在市場上罕見的「終身0元手續費及信託管理費」超吸睛方案及200N點回饋，吸引了大批有意降低終身交易成本的用戶轉進將來銀行基金交易平台。

將來銀行董事長鍾福貴日前指出，該行目前有經營全線上房貸、法人戶薪轉、聯貸參貸等多項業務。其中，線上房貸帶來很大效益，持續吸引客戶，目前範圍在台北、新北、桃園及台中，逐步南下擴展。產品齊備之後，最重要的是擴大規模，讓客戶數及存放款成長加速，中期目標是要早日達到損益兩平。

擁逾172萬用戶的純網銀龍頭LINE Bank（連線銀行）積極進軍財管業務，今年1月獲央行許可，取得外匯執照，其攜手凱基證、富邦證，推出了台股證券交割帳戶平台，希望打造保險理財、台股投資、多元理財等功能合一的「快金融」生態圈。

LINE Bank也將持續維持消金業務競爭優勢，仍以信貸、保險到信用卡消金為主，如與聯邦銀行、渣打銀行聯手發行的「LINE Bank聯名卡」，目標於2025年實現獲利。

樂天銀行開業三年多，截至今年2月底，戶數來到21.3萬戶，除了強化跟國票金集團（2889）合作外，也持續跟外部公司策略結盟，樂天銀目前存放款業務上，也推出不同存款專案，個人信貸持續成長，樂天銀今年1月也已經取得聯貸案參貸試辦業務的核准，預期樂天銀行開辦法人金融業務後，今年第3季後存放比有機會接近五成，有助盡快達成「損益兩平」目標。

此外，樂天銀逐漸拓展更多業務，包括房貸、外匯、甚至理財業務、證券，都在規劃中。

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