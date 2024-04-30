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證交所永續座談 反應熱

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會吸引各界目光，安侯永續發展顧問協理董育慈（右起）、證期局主秘尚光琪、臺灣證券交易所總經理簡立忠、經理劉學庸合影。證券交易所／提供
證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會吸引各界目光，安侯永續發展顧問協理董育慈（右起）、證期局主秘尚光琪、臺灣證券交易所總經理簡立忠、經理劉學庸合影。證券交易所／提供

臺灣證券交易所為推廣企業永續發展理念，近日率先辦理2024年證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會，現場湧入超過60家證券業者，均指派董監事及高階經理人等代表出席。

另外，除證券商公會、投信投顧公會及集保結算所外，期貨交易所、期貨商公會及櫃檯買賣中心等，因將接續於5月下旬，舉辦同類型宣導活動，也派出多名代表現場觀摩，總計此次會議約有近200名網路報名者參與。

證交所已規劃今年度第2、3季間，舉辦共計三場永續發展宣導座談會。證券暨期貨市場主管機關金管會證期局主秘尚光琪25日出席首場活動，致詞時表示，她個人認為永續發展英文縮寫「ESG」中，最基礎也是最核心的理念，其實是排在最末的G，也就是governance，治理的意思。據此，金管會也是從公司治理1.0到2.0、3.0，一路推動上市櫃公司的永續發展路徑圖、永續發展行動方案。

談到企業應如何配合政府設定的2050淨零目標時，她表示，必須掌握關鍵三大要素，第一是將永續內化為企業文化；第二是把碳管理納入營運成本暨擬定相關風險管理策略；第三則為按所預先訂定的策略，按部就班具體落實執行。

另外，尚光琪也提醒與會人士，參酌國際財務報導準則基金會（IFRS）下的國際永續準則委員會（ISSB），日前所公布的兩大揭露準則S1（一般性永續相關揭露要求）以及S2（氣候相關揭露要求），金管會已發布台灣將接軌該永續揭露準則藍圖，目前規劃為自2026年會計年度起，資本額達100億元以上上市櫃公司必須適用準則完整揭露，之後也將視情形擴大逐步適用對象。

為兼顧理論與實踐，宣導座談會議題涵括法規與實務操作兩大層面。法規面部分由台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明闡述，李堅明指出，對外應與國際接軌，發揮台灣特色，引領台灣企業全球布局減碳。而對內則應朝促進減碳成本有效性努力，此包括降低碳費履約、環評增量抵減及供應鏈減碳等成本，以期激勵國內減碳科技發展，並開創淨零轉型契機。

他也建議我國得參酌日本與韓國相關經驗，加強國際減碳合作，並導入國際高品質自願性市場碳權。

期貨交易 減碳 金管會

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