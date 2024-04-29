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新台幣升0.2分 收32.558元

中央社／ 台北29日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.558元，升0.2分，成交金額11.8億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.590元，最高32.556元、最低32.645元。

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