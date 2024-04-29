集保結算所呼籲檢舉價購委託書 維護市場秩序

近期步入股東會旺季，時有特定公司董事選舉競爭激烈及徵求委託書熱絡等情形，也經常看到徵求業者的委託書布條廣告，臺灣集中保管結算所呼籲投資人應拒絕價購委託書，健全公司治理，維護市場秩序。

在每年股東會旺季前，集保結算所皆舉辦座談會及說明會，向徵求業者及從業人員重申徵求委託書的法規，加強人員教育訓練，並強力宣導不得價購委託書，也會不定期查核徵求場所收取委託書作業，以符合法令規定。

市場偶有因經營權之爭而價購委託書傳聞，為遏阻不法行為，集保結算所祭出檢舉獎金，投資人如有發現徵求場所人員以給付金錢或其他方式價購委託書，可提出錄音、錄影等過程具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實且經金管會依證券交易法規定處以罰鍰確定後，最高頒予檢舉人獎金新臺幣20萬元，檢舉專線電話：(02)2547-3733。

集保結算所經理陳子碇表示，投資人參與股東會方式，除了親自出席或以委託書委託他人出席外，也可透過集保結算所「股東e服務」平台，以電子投票及視訊股東會親自行使表決權，落實股東行動主義。

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