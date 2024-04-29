富邦人壽助陣行銷 Costco聯名卡首季核發20萬張

富邦人壽今天揭露2024年度重要營運目標，根據富邦人壽的最新統計，2024年第一季個體累計初年度保費收入(First Year Premium)達282.77億，總保費收入(Total Premium)達894.80億，3月底淨值比率高於10%，RBC超過300%，財務狀況以及營運面均績效顯著。

為接軌IFRS 17和ICS，富邦人壽指出，自去(2023)年起啟動商品轉型有成，強化長年期繳與保障型商品銷售，並發展多元化分紅與利變型商品，兩大主力合計初年度保費收入(FYP)占2023全年逾六成。

為鼓勵年輕族群提早佈局退休，因應市場需求持續推廣高保障商品，富邦人壽指出，2024年將彈性視市場趨勢與需求，擴充分紅及利變等各類型商品，並持續轉向以高保障分期繳商品為主。在高齡少子化社會趨勢下，富邦人壽鼓勵年輕族群提早佈局退休，規劃設計符合年輕客群的分紅、不分紅、利變還本險等主約，亦將推出壽險、健康險、意外險等可彈性搭配的零件式高保障附約，有助累積CSM共創雙贏。

富壽2023全年稅後淨利360.9億元，獲利表現業界第一，個體累計初年度保費收入達944.5億元，總保費收入達3236.8億元，穩居市場領先地位。此外，在國內首次以消費者角度發布之「2024壽險業公平待客原則消費者認知與感受度調查」中，公平待客十大原則綜合滿意度評比亦居冠、領先壽險同業，展現客戶肯定與青睞。

對於富邦銀行的明星卡別Costco聯名卡，富邦人壽表示，已展現金控綜效，發揮金融百貨優勢，和銀行共同推動Costco聯名信用卡，累計至2024年第一季核卡數約20.8萬張，並順利衍生新投保商機。

富邦人壽總經理陳世岳表示，今年預期市場溫和成長，仍有諸多挑戰與變數，如升息、通膨、匯率波動、社會高齡與少子化趨勢等，身為國民品牌謹慎做好風險控管，在商品、通路、營運等亦全面轉型因應，持續聚焦CSM（保險合約服務邊際）貢獻度高的保障型商品銷售，如重疾險、長照險，也將CSM納入通路重要經營指標，精實自有通路提升業績產能，同時深耕外部通路合作，分群經營擴大保險規模。

此外，今年也預計招募5000人，包括推出「跨域徵才專案」更廣邀跨業具有行銷或組織經驗的優秀人才，或在體育、社會公益等方面有卓越貢獻的傑出人士，只要通過甄選後，即可聘任為主管。

除了綠色金融投資餘額創新高，富邦人壽也宣布，2024年起導入綠電擴大再生能源覆蓋，富邦人壽綠色金融投資餘額逐年提高，2023年以1兆8992億元寫下新高紀錄，亦增訂2030年逾2兆目標，且2016年起累計綠色採購金額近6.6億元，也以多元共融(DEI)為職場推動目標，納入優於法令福利措施保障員工權益，包括每胎10萬元生育補助、每年1.5萬元六歲以下育兒補助，以及優於法定之產檢假、陪產檢及陪產假等，亦適用於同婚配偶，2023年共發放7800萬元津貼，照顧2,700名富邦寶寶。

對於銀保通路，富邦人壽表示為業務通路拓展另一重要引擎，2023年成功推動銷售轉型，以分紅、利變、投資型及外溢等完整商品線，協助客戶完善資產配置，2023全年度FYP逾391億元，並以市占率15.2%位居業界第一；今年將持續掌握通路、市場、保戶、公司經營、社會環境五大核心，穩固市場競爭優勢。

富邦人壽今年也將更進一步的運用AI科技提供精準保險服務，MID等數位應用持續提升客服效率。

為提升保單受理處理品質、提高作業效率，富邦人壽對此說明，2023年已自行開發AI模型推出「AI職業代碼推薦系統」，依客戶服務單位、營業性質、職業、工作內容等資料，自動運算出符合職業代碼，提供受理人員審核，精確判斷客戶職業風險，2023年成功判別約23萬件保單，透由AI輔助，打造更優質的金融體驗。

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