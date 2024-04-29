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日圓創34年新低！哈日族迎來0.20低匯價 換新台幣5萬現省2張迪士尼門票

日圓摜破160大關改寫34年新低、哈日族迎來0.20低匯價 換新台幣5萬現省1大1小迪士尼門票

中央社／ 台北29日電
日圓匯率沒有最低，只有更低。路透
日圓匯率沒有最低，只有更低。路透

日圓貶勢看不到盡頭，日圓兌美元今天摜破160大關，創34年新低紀錄，台灣的哈日族順勢迎來0.20超甜換匯價位。根據台銀最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價今天開盤直接跌破0.21元、最低下探0.2078元，赴日旅遊換匯正划算。

日本銀行（Bank of Japan）上週決議維持貨幣政策不變，日圓貶勢繼續催油門，日圓兌美元接連闖過156、157關卡後，今天繼續暴跌，貶破160大關。

匯銀人士分析，日本維持利率不變，加上美國通膨復燃，聯準會可能延後降息，利差因素導致日圓持續走疲，而市場遲遲沒看到日本央行有所作為，貶勢更難踩煞車。

日圓急貶引來市場關注，台灣哈日族則是喜上眉梢，因為換匯價格迎來超級甜甜價，根據台銀最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價跌穿0.21，今天最低觸及0.2078元。

以旅費新台幣5萬元來看，若搶到今天最甜換匯價格，與今年初高點、1月2日的0.2217元相比，足足多了約1.5萬日圓，可現省1大1小的迪士尼樂園門票。

日圓匯率

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