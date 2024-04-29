聚焦台美潛力股 三多策略配置為今年首選

短線美國總統初選及以伊戰爭不確定性升溫，加上觀望第1季財報披露與展望預測下，近期美股整體波動度將加劇，富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升指出，此時更凸顯以多重資產進行布局的重要性，以債券收益標的及配息型子基金為基本配置外，並輔以股票積極部位及AI高成長主題型標的，實現由「多元配置」、「多重收益」及「多利趨勢」構成的「三多策略」，為今年核心配置首選。

觀察近期美國展望，薛博升認為，短線股市震盪無礙長期多頭走勢，目前半導體庫存已調整至健康水位，半導體銷售額擺脫衰退重回正成長，基本面好轉將有利美股後市。統計1996年至2024年，過去SIA全球半導體銷售金額表現，過去七次年增率由負翻正增長後第一年，美股四大指數均呈現上漲，若將時間拉長至後兩年，除了道瓊指數接近30%外，其餘指數平均漲幅皆有逾30%。

此外，AI題材利多推動今年第1季美股大漲後，市場擔憂美股是否處於歷史高點，觀察1998年~2023年期間，標普500指數歷史數據顯示，在美股創紀錄高點後進行投資，與任何一天買進美股平均報酬率相比並無明顯劣勢。

至於台股方面，隨著時序即將進入至5月份，台股將迎來五窮六絕淡季時，市場擔心股東將「賣股繳稅」恐對台股形成賣壓，觀察籌碼面會發現大戶持股比例下降，但只要公司基本面正向則無須擔憂，此時回檔修正反而是進場投資台股的好時機。

薛博升進一步指出，統計2013~2023過去十年，每年5月底進場投資台股續抱至當年底，台股平均報酬率為4.1%，若扣除2015年中國股災-14.1%、2018年中美貿易戰-10.6%、2022年Fed停止QE升息-15.9%等三年股災，則台股平均報酬率進一步提升逾一成至10.6%。IDC預估台股今、明兩年股利配發金額趨勢向上，加上今年仍有高股息相關基金將募集，將成為台股資金一大活水，未來在基本面仍有撐之下，台股後市行情不淡。

薛博升強調，富邦台美雙星多重資產基金投資範圍跨區域（台美兩大主流市場），同時也跨資產（成長股+收益資產），提供投資人月配息機制與三種幣別（新台幣、人民幣及美元）選擇之多元化基金，將是5月市況相對動盪之下，兼顧資本利得與息收資產的好選擇。同時精選能對抗通膨之高息的收益資產，因應不同的景氣循環階段，動態靈活調整最適的投資標的，讓投資組合達到最優勢配置，投資人可著眼長線角度進行布局。