富蘭克林投顧：聯準會動向變化加劇美股震盪 多元且擇機布局

富蘭克林證券投顧表示，儘管美國聯準會在3月會議維持年內將降息三次的預估，但隨最新CPI、PCE等通膨數據再次回升，市場對通膨疑慮重燃，多數聯準會官員也認為應在降息上保持謹慎，不需急著降息，有官員預期年內可能僅會降息一次，甚至部分官員已開始提及在必要情況下將進一步升息，這些鷹派言論導致市場重新調整降息預期。

根據芝商所FedWatch 4月25日的數據，首次降息時點的預估進一步遞延到9月，而非先前的6月，這也代表今年上半年存在不會降息的可能性，而年內降息次數也下修至一次，這樣的預期可能再次推升公債殖利率，進而影響美股估值，並在短線加劇美股震盪情勢。

富蘭克林證券投顧表示，儘管今年第1季 GDP季增年率僅1.6%，不如預期，但主要是受耐久財消費季減1.2%、存貨減少195億美元、出口僅成長0.9%但進口卻大增7.2%所影響；不過，國內服務支出成長4%，服務進口大增9%，住宅投資更成長13.9%，創2020年第4季以來最大增幅 ，整體數據顯示美國「商品需求溫和減緩、服務需求保持強勁、房市浮現復甦跡象」的態勢，不代表美國經濟真的已經轉疲。

先前聯準會在3月會議上修今、明、後三年美國經濟成長率，消除經濟衰退擔憂，惟較高的GDP及通膨數據回升可能提高市場對公債殖利率的預估，加上降息預期遞延、中東地緣政治不確定性仍存、企業財報帶來干擾，短線仍可能加劇美股震盪情勢。

但放眼長期，強勁AI需求仍可望延續，應用範圍也愈來愈廣泛，與其相關的晶片設計與製造、半導體設備與材料、伺服器、高頻寬記憶體(HBM)甚至是軟體、電力等領域都將同步受惠；Factset 4月19日數據顯示，2024年史坦普500指數各類股以科技、通訊服務等類股的企業獲利成長動能最佳，均可望成長超過15%，仍是值得持續關注的領域，而整體史坦普500指數企業獲利則預計將在2024年四個季度分別成長0.5%、9.4%、8.7%、17.7%，全年成長10.7%，是支撐美股的重要因素。

富蘭克林證券投顧表示，儘管利率動向、經濟和地緣政治不確定性等因素仍可能干擾市場，但持續看好美股中長期發展，在美股回檔修正時擇機布局，並採取定期定額方式介入。

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