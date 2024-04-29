金管會：新光金合併與新壽增資 兩回事

新光金（2888）昨（28）日再度發重訊公告，重申合併才能解決新壽龐大的資金缺口，金管會官員對此表示，新壽資金缺口與新光金是否與其他金控談合併，是「兩件事、不能混為一談」，新光金要替新壽補足資金缺口是具有急迫性的，不能等到合併之後再來談。

新壽從2023年6月、12月已連兩期資本適足率（RBC）都未能達到200%法定標準，連2024年6月是否能達標，都是未定之天，官員說，「難道合併之前、RBC就可以暫停不計嗎？」

官員說，新光金替新壽補資金缺口，與新光金合併案是兩件事，新光金可以與其他金控談合併「就按規定、送進來審」，但新壽資金缺口還是得要補足。

目前金控合併案有兩種方式，一、合意併購。需由合併雙方規畫完備，再赴金管會做溝通，二、非合意併購。依金管會規定，發動方需符合資本充實、經營能力、國際布局發展和企業社會責任四大條件，且需採公開收購買股、先買10%「插旗」最終目標需100%整併。

若是走「合意併購」，依過去金管會對金控公司轉投資案件的審查重點，包括財業務、資本結構健全性、資金來源妥適性及守法性，且金控公司投資後還是要維持健全經營才行。

2022年初金管會才以「股東間未能合意」駁回國票金控合併安泰銀行，若是未來新光金與台新金要合併，新光金內部兩派大股東間的意見整合，也可能成為此案成敗的關鍵因素之一。