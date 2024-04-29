新光金資本額喊增至3,300億 6月14日股東會討論
新光金控（2888）上周五（26日）召開董事會，除了通過與台新金合併案續行研究外，會中更無異議通過提高額定資本額至3,300億元，這項議案並將於6月14日股東會討論，一旦通過，將使得新光金增資能量大為提升，新光金昨（28）日並發布重訊，強調推動合併的三大原因，最重要的就是能有效解決新壽龐大資本缺口，並扭轉經營困境，有助面對未來更艱鉅的挑戰及再創新局。
據了解，新光金最大主體為壽險業務，對金融市場的敏感度相當高，若與現在市場上以銀行為主的金控、獲利較為穩定相較，壽險為主體的金控獲利明顯變化較大，此時推動合併，主要是希望藉由合併，平衡目前偏重於壽險業務的情形，讓銀行、證券業務比重能跟著提升，這對金控是好事，內部人士認為，合併有其必要性，有助新光金穩定發展。
對於獨董許永明的八大意見，新光金強調，獨董看到的是短期影響，但內部看的是長期發展的影響，因此希望合併的評估愈快愈好，在上周董事會通過與台新金的合併研究案後，接下來將透過投資顧問公司進行合併評估，再送交董事會決議，董事會通過後，再送金管會。
據了解，相較於二年前台新金透過高盛提出評估報告，並送出合併意向書，這次的合併評估，將與二年前有很大不同，主要是希望以合意方式進行合併案。
至於為何將額定資本額大幅提高至3,300億元，比目前的1,578億元大增109%，主要是看到未來長期增資需求，至少可以因應明年底以前，甚至2026年的需求。
新光金昨日針對許永明的保留意見，說明推動合併的三大原因，包括第一，新壽已連續二期RBC未達200%，今年以來新光金已於第1季完成對人壽注資70億元，並另積極規劃進行籌資125億元，且新壽亦已規劃發行次債80億元，然面對今年6月RBC（資本適足率）達標仍有其挑戰。
新光金過去20年已挹注新光人壽逾千億元，仍無法根本解決其RBC不足問題，若仍擬以現金增資於2025年底前補足鉅額資本缺口，實為一極艱鉅任務，且若於2025年底無法順利接軌ICS（新一代清償能力指標），屆時新壽將遭遇經營上的困境，因此經營團隊應該另有根本解決困境的規劃。
第二，鑑於近年全球金融市場環境變化劇烈，新光人壽面臨的經營困境及挑戰，僅憑己力解決，恐力有未逮；因此若能把握改變契機，引進資源並改善體質，不僅能解決新光人壽問題，更可壯大金控規模進而為台灣金融發展再創新局。
第三，2022年5月間，董事洪士琪及吳東明已向董事會提案合併可行性之研究，但當時的董事長未落實執行，因此二位董事提案續行研究合併可行性。
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