壽險業務員人數 終止連二減

壽險業務員3月登錄人數出爐，終止連兩個月衰退，止跌回升至37萬3,796人，其中壽險公司積極徵才，人數增加186人，保經公司同樣止跌回升，僅保代通路減少308人。

儘管聯準會仍維持利率高檔，但資金陸續回流，投資型保單及利變型保單買氣回溫。

而據壽險公會統計，壽險公司、保代、保經三大通路中，壽險公司業務員人數終止連續兩個月下降，3月壽險公司登錄業務員人數較上月增加186人，來到20萬6,179人。而保險經紀人公司登錄業務員較上月增加365人，達8萬9,713人；保險代理人公司則維持衰退，登錄業務員人數較上月減少308人，來到7萬7,904人；總計3月壽險業務員人數為37萬3,796人，較上月小幅增加243人。

商品推薦