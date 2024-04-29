美國喊降息如同「狼來了」，讓銀行業狂建債券部位，至今卻仍陷負利差，加上台灣央行3月意外升息、台債遭空襲，兩大利空讓金融業3月買債大縮手。據金管會統計，2024年3月銀行、證券、壽險業買債量，較上月一口氣腰斬到956億元，首季買債量是5,241億元、年增6%。

據統計，金融三業元月砸2,333億元買債、2月砸1,952億元，3月卻驟減到956億元、僅是2月的一半，「買債王」銀行業買債量能就較2月打了八五折。

金控主管說，3月美國10年債、海外投資等級債殖利率均走低、價格略揚，顯示已反應美國降息預期，未來若美國降息、殖利率再跌空間有限，除非降息不如預期，殖利率才會反彈。

也就是說，未來債券殖利率是易漲難跌（價格未來將走低），讓金融業不願追價、反減碼觀望，料等殖利率走揚、價格走低時，再逢低搶債。

該主管也說，過去幾個月、市場喊降息卻如同「狼來了」，結果業者瘋狂建債券部位，但卻陷負利差，又以銀行業為最。

其次，台灣央行3月無預警升息，台債10年期殖利率大彈到1.43%，月增0.21個百分點，台債遭空襲，這也讓銀行業舊債損失擴大而先縮手。

據金管會數據顯示，銀行業債券投資部位，扣除一路飆漲的成本後，3月底帳上未實現損失已連三月擴大，攀升到1,645億元的四個月高點。

根據統計，2024年3月底三大金融業持債部位30兆8,406億元、月增1.14%略低於美元同期升值1.3%，顯示金融三業3月對債券偏減碼。

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