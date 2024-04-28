壽險業3月逆勢大賣股債585億 手筆居首季之冠

銀行業與證券業者3月同步大舉加碼台股，銀行業還大舉加碼債券，壽險業者則持續2月的「逆勢操作」基調，反手繼續大賣台股和債券，根據金管會發布的最新統計，倘若從匯率、價格波動等指標計算，壽險業者在3月大賣台股400億、亦同步減碼海外債券451億，令人矚目之處在於，壽險業者卻在3月隨著央行升息帶來的台債價格波動，反向加碼台債364億，投資偏好變化可見一斑。

而不只減碼台股，壽險業也在3月將國外股票投資獲利了結、落袋為安大約98億，由上述的數據加總，合計全體壽險業者在3月淨減碼股債585億，可說是今年首季以來減碼幅度最大。

根據金管會公布最新統計，壽險業者在國內股票部位增加966億，不過考量到加權指數3月上漲7.00%，因此扣掉股票增值部分推算，實際上是減碼400億；至於國外股票部位增加62億，若考量到S&P500指數3月上漲3.10%，扣掉股票增值部分推算反而減碼98億。

國內外債券部位增加2556億，考量到匯率3月台幣貶值1.31%，並以國內外部位有88%是海外債、大約10%放在必須計算評價損益的非AC部位等前提來計算，匯兌收益是2437億，若再以3月參考債券價格變動最具指標性的Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF這檔美債ETF價格，該ETF在3月上漲1.43%，綜合這些匯率因素跟債券價格因素的影響，估算3月壽險業者對海外債減碼451億。

而令人矚目的另一個動向，則是壽險業者隨著三月台灣央行升息，在台債價格出現大波動之際，反手加碼台債；業者指出，目前壽險業者的國內外部位有12%是台債，3月台債部位帳面增加304億，但若考慮到十年期以上台灣公債價格在3月下跌2.38%，有評價損失60億，等於壽險業加碼台債更多，推算在3月對台債加碼364億。

金融業者指出，壽險業者在第三季大賣股債，一方面是落袋為安，另一方面是為了美化季報數字，尤其很多大型壽險金控，壽險公司是獲利主力來源，三月是首季最後一個月，基於作帳需求不只賣台股，連同海外股票、債券一起大賣。

例如，壽險業者在2月大手筆加碼國外股票238億，但3月已賣出98億；壽險業者在2月加碼海外債約505億，3月則趁海外債券價格上漲逾3%，反手賣出451億，等於2月加碼的量約9成賣出；反而是台債，繼2月加碼209億之後，3月再加碼364億，已連續二個月加碼共計573億。

而令人矚目的是，壽險業者在3月雖然大舉賣出海外債券，但另一方面則繼續加碼國內的債券ETF（主要為美債），最主要基於降避險成本，因此寧可從新台幣ETF切入的方式來加碼海外債，這也使壽險業者的債券ETF規模，從2月的1兆5301億繼續上竄至1兆5984億元，加碼683億，力道遠甚於1月加碼133億，占資金運用比重也從4.8%站上5%。

而在現金部位上，儘管壽險業者減碼國內外股票和海外債，但由於大買國內債券ETF，及持續加碼台債，因此，壽險業者的3月國內現金部位再從2月的3463億降至3108億，減幅355億更高於2月。

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