國銀3月加碼近千億債券 首季大買台股600億

金管會公布最新的金融三業統計，其中全體國銀展現旺盛企圖心，加碼手筆為金融三業之冠，截至三月底止，持債規模延續2月底破9兆的氣勢，3月再加碼983億使持債部位再增至9兆1688億續刷新史上紀錄，同時，今年以來債券、台股的加碼已是「連三買」，首季債券加碼累計4333億、股票加碼累計600億，在財務操作上繼續展現布局股債的旺盛企圖心。

相較於2月加碼1154億債券，國銀在3月債券加碼雖然手筆放緩，但仍以近千億的規模加碼，更以海外債占絕大多數，銀行業者指出，由於三月海外債券價格上揚，因此國銀加碼幅度沒有2月這麼大；統計顯示，3月的國銀持債帳面損失約在1645億，比在2月的帳面損失1576億元，增加69億，比起2月較1月帳面損失增加120億，增幅已縮小。

在股市投資方面，3月底國銀總共持有台股5206億元（以成本價計算），持股市值更達8825億，比起2月的8023億大增802億；倘若以加碼台股力道觀察，國銀今年3月加碼台股259億，可說是今年近三個月以來手筆最大，1月、2月分別加碼台股142億、199億，合計今年首季，國銀已加碼台股540億。

對此銀行業者指出，3月台股站上2萬點之後，國銀看好台股將繼續上攻，也放大加碼幅度，市場普遍預期第一季行情可期，尤其2月國銀已普遍看好台股會站上2萬點，因此以更大手筆布局。

統計也顯示，國銀截至3月底止，台股帳面價值8825億，比起投資成本5206億，未實現投資利得達3619億元，亦為近三個月來最高，帳面價值較2月的8023億，增加了802億，對照3月加碼259億，帳面增值是投入金額的3.09倍。

銀行業者指出，由於SWAP的收益不如去年，債券投資也扮演更重要的角色，國銀業者連三月大買，即使在3月聯準會鷹派聲音不斷發出，使得市場對降息時間延後的預期越來越濃厚，但銀行仍繼續加碼，並且隨著降息時間延後，及債市震盪幅度放大，近來銀行已再調整在OCI和AC部位的配置比重，從4比6調整至3比7，鎖住固定利息收益的同時，也避免造成更多價損。

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