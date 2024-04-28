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日圓貶破158 台新金首席經濟學家：亞洲貨幣大戰一觸即發

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
日圓兌美元匯率26日貶至34年新低，跌破1美元兌158日圓。路透
日圓兌美元匯率26日貶至34年新低，跌破1美元兌158日圓。路透

日圓兌美元貶破158，亞洲貨幣大戰全面開打。台新金首席經濟學家李鎮宇指出，日圓貶破158之後，亞洲貨幣大戰可說一觸即發，對於台灣，目前比較大的問題在於，要是貨幣戰爭開打，以台灣央行順勢操作的調性，新台幣走貶恐會引發「輸入型通膨」，尤其是原物料與能源價格，這對於新政府會是一大挑戰。

上周五美國商務部公布的三月個人消費支出指數（PCE）年增2.7%，核心PCE年增2.8%，李鎮宇認為，這個結果勉強與市場預期同步，原本對聯準會不降息的憂慮稍微和緩，但強勢美元、聯準會政策的舉棋不定，與上周日圓破天荒的貶破158，已引發亞洲貨幣市場的不安，亞洲競貶戰事一觸即發。

李鎮宇也認為，日本銀行（央行）態度很明顯就是放手日圓貶值，上周原本市場期待的縮減購債規模也沒有發生，市場交易者解讀為對風險極端厭惡的日本銀行，對2006年過早利率正常化仍心有餘悸，他用「虛有其表」來形容日銀對利率正常化的決心，並認為這使日圓匯率一下就貶破關鍵156，直奔158，一瞬間使貨幣大戰態勢緊張起來。

至於貨幣大戰對其他亞洲國家造成的影響或衝擊，李鎮宇分析，南韓因為製造業活動萎縮、國內需求不足，也可能會通過貶值韓元來刺激經濟。至於中國大陸，李鎮宇認為，日圓貶值面臨最大壓力的恐怕是大陸，今年開年以來，大陸的房地產危機持續加深，企業和家庭信心低落，另外地方政府財政惡化，通縮壓力持續增溫，青年失業率創歷史新高，因而人民幣匯率走弱能將會是幫大陸重拾經濟動能的特效藥，尤其在日圓劇貶下，理論上可以提供中國政府推動人民幣走低的有效掩護。

李鎮宇也認為，東南亞國家受到的貨幣大戰衝擊不小，一旦北京、首爾跟隨東京在匯率上的腳步，那1997-1998年金融危機的東南亞經濟體，如印尼、泰國恐怕也將無法袖手旁觀。在雅加達，印尼總統當選人蘇比安托（Subianto）競選時承諾的8%經濟成長率，本來就引起許多質疑，在匯率競貶下恐怕連一半都無法達成，而在泰國，情況更為不確定，貨幣戰爭要是開打，經濟成長率恐怕只能保1。

日圓匯率 日本銀行 李鎮宇

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