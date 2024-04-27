富邦大董夫人談長子蔡承道表現 評分給「A」

富邦集團「大董」蔡明忠夫人、富邦文教基金會執董陳藹玲今早出席基金會製作的全台首創兒少自製節目首播。會後，談到家庭及對長子蔡承道的期許，陳藹玲說，蔡承道還在跟爸爸及叔叔（富邦金董事長蔡明興）努力學習，對他的表現給「A」。陳藹玲並笑稱丈夫是嚴父，自己就是扮演「囉唆的媽媽」。

富邦文教基金會27日偕同參與製作的瀚草文創、dosomething studio，以及全球發行的台灣大哥大及MOMO親子台，在節目合作單位台北流行音樂中心宣布《虎姑婆和他的朋友》正式首播。

陳藹玲表示，富邦文教基金會開發製作《虎姑婆和他的朋友》節目，希望兒童透過觀看其他兒童的經驗，鼓勵他們更勇於表達自己，更首度嘗試以流行音樂融入兒童節目，讓教育與娛樂相結合，希望提供兒童觀眾更多元的音樂體驗，並讓音樂成為一種情緒支持與思考啟發的可能。

記者會後，面對媒體問到家庭母親節的規畫，陳藹玲表示，跟小孩住在一起每天有機會看到，母親節沒有特別安排，就是跟家人和長輩一起聚餐。

蔡承道去年接任富邦產險董事以及富邦育樂董事長職務後，富邦「三代接班」也成外界關注焦點。被問到蔡承道對銀行或壽險哪個領域較有興趣， 陳藹玲表示，長子還在努力學習，於不同單位深入了解，跟爸爸、叔叔以及集團長官們跟隨學習中，「沒有聽到他說有特別專心哪部分」。但是體育方面「本來就很愛」，蔡承道從小很喜歡運動，對各運動都很支持。

至於會給兒子現在的表現打幾分，陳藹玲笑稱「如果說一百分有點噁心」，但永遠有進步的空間，打分太難了，給他「A」，認為兒子是貼心善良的孩子。

陳藹玲分享，丈夫是嚴父，她自己則是扮演媽媽的角色，自己雖然也會嘮叨，但夫妻間會分工很好，不希望小孩有壓力、但也要有適當的壓力。形容自己就如一般的母親一樣，是囉唆的媽媽。

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