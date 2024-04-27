存股族看過來…兩大金控股利揭曉 中信金配1.8元、永豐金1元

中信金控（2891）、永豐金控（2890）股利政策昨（26）日出爐；中信金董事會決議，每股配發1.8元現金股利，創19年新高，以26日收盤價31.15元計算，股息殖利率高達5.78％、名列金控前段班。

永豐金昨天也宣布，每股配發現金股利0.75元、股票股利0.25元，合計配發1元股利，寫九年新高。

以永豐金昨日收盤價21.3元計算，股息殖利率達3.52％。

中信金昨日決議，將發放總金額約353.2億元的股利，盈餘配發率約63.83％，雖略低於上一年度64.5％盈餘分配率，但與2017年到2021年盈餘分配率落在45.8％到56.5％相比，仍充分展現與股東分享營運果實的誠意。

中信金同時宣布決議乙種特別股股息每股配發2.25元，丙種特別股每股配發1.92元現金股利。

中信金2023年稅後純益為560.81億元、創新高，每股稅後純益（EPS）達2.82元。

永豐金2023年全年獲利創新高，昨日也公布股利政策，董事會決議，每股配發現金股利0.75元、股票股利0.25元，總計股利1元，寫九年新高，以永豐金昨日收盤價21.3元計算，現金股利殖利率3.52％。

永豐金控說明，本次股利皆以未分配盈餘發放，並適度保留盈餘供子公司業務擴張發展，保持近年來盈餘配發率至少六成以上的目標，維持以發放現金股利為主的穩健股利水準。

永豐金控旗下主要子公司永豐銀行與永豐金證券，2023年股東權益報酬率分別達到10.34%與12.02%，2024年前三個月獲利亦皆創下歷史同期新高。

子公司業務成長亮眼，輔以資本支持，將可進一步增進子公司與金控的獲利水準，永豐金控相信維持穩健的股利政策將可為股東創造最大的價值。

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