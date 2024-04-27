新光金合併案 董事會表決通過

新光金董事會昨日討論新光金、台新金合併案，最後動用表決過關，但是據了解，此次反對的，除了吳東進派包括獨董在內的三席董事之外，出任新光三越董事的財務長賴慧敏亦投下反對票，而新光三越的亮牌，也成為董事會場上最受矚目的焦點。

據指出，吳東進派的三席董事，包括獨董許永明、董事李增昌、吳欣儒等三人，當場都對此時談合併案表示反對，最主要問題除了目前新光金的股價很低，倘若用市價合併等於賤賣新光金之外，目前新壽的ＲＢＣ還不到百分之二百的法定標準，因此認為該先好好辦理現金增資，而不是先談合併。

此外，在合併研議上，由於金控副董事長吳東明和人壽副董事長洪士琪的提案，是「一對一」的指明「和台新金合併」，而未開放其他金控選項，這也令吳東進派董事大表不滿。

知情人士指出，吳東進派董事均強調，目前推動合併的時間點不宜，特別是增資在即，認為此時推動合併案，會影響增資的達成，持保留意見，尤其獨董許永明強調，合併對象應擴及官股民營金控，其他持反對意見的董事也相繼發言，最後由主席新光金董事長陳淮舟裁定唱名表決，以十一票贊成、四票保留表決過關，隨即將啟動和台新金控合併的談判和進行必要的程序，陳淮舟也在董事會上表示，將找台新金談合併案。

令人意外的是，除了吳東進派之外，在董事會上一向未明確表達立場的新光三越董事長吳東昇一派，今日也首度亮牌，由董事賴慧敏投下反對票表明立場，也成為最受矚目的焦點。

洪派董事主張，大家應該都不反對合併，關鍵是在價格怎麼訂定，應有討論空間，至於在淨值和市價之間如何取捨，這些都可以再談。但由於雙方缺乏互信基礎，因此該案最後仍動用表決，雖然有四票反對，但最後在動用表決之下該案最後仍過關。

新光金董事會所通過的決議，已拉開台新金合併新光金再度登場的序幕，至於台新金方面的態度，據了解，由於新壽這二個月營運轉佳，相對也增加台新金合併新光金的意願。雖然今日尚未談到最後的換股比例，但從今日以表決通過來看，對於未來的換股比例，屆時應也會以表決過關，但由於今日新光三越的加入，使反對票增至四票，恐怕會使得三分之二的絕對多數出現變數，這宗合併案究竟能否成功也更引外界高度矚目。

商品推薦