金管會重申增資需求
新光金控（2888）昨（26）日董事會，現任經營團隊以11：4優勢席次，通過與台新金合併的可行性評估，金管會昨日對此僅表示，「個案不予評論」。由於此時正值520金管會主委更迭，此合併案將是新任主委彭金隆第一個急需解決的燙手山芋。
金管會官員認為，不會因為雙方合意合併，新壽增資需求就消失了，「洞（指增資缺口）就在那裡，還是得要補起來」。
過去新光金大股東、台新金董事長吳東亮曾表示，盼可動用新壽近千億元死利差互抵準備金可計入自有資本，舒緩增資壓力，惟金管會對此早已發函「駁回」。
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