金管會重申增資需求

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

新光金控（2888）昨（26）日董事會，現任經營團隊以11：4優勢席次，通過與台新金合併的可行性評估，金管會昨日對此僅表示，「個案不予評論」。由於此時正值520金管會主委更迭，此合併案將是新任主委彭金隆第一個急需解決的燙手山芋。

金管會官員認為，不會因為雙方合意合併，新壽增資需求就消失了，「洞（指增資缺口）就在那裡，還是得要補起來」。

過去新光金大股東、台新金董事長吳東亮曾表示，盼可動用新壽近千億元死利差互抵準備金可計入自有資本，舒緩增資壓力，惟金管會對此早已發函「駁回」。

台新金 增資 金管會

延伸閱讀

「保險界人緣王」接金管會 彭金隆第一課卻是當被討厭的人

不斷更新／賴政府宣布新團隊 2024新內閣名單一覽

新政府人事底定「賴系」大贏家 內閣派系一覽表看這裡

2024癌症論壇／癌症新藥愈來越貴 準金管會主委彭金隆：公私協力第二層健保

相關新聞

新光重啟與台新金合併評估 董事會以11：4通過

新光金控昨（26）日召開董事會，就是否「擬續行研究合併可行性」進行表決，該案最終以11：4通過，持保留意見的四位董事為李...

壽險外匯避險降成本有解 業者擬向金管會遞案

壽險業的重磅議題，外匯避險成本高昂困境「有解」。壽險業已凝聚共識，將向金管會遞案申請擴大外匯價格變動準備金制度，藉由拉高...

壽險業拚轉骨…這一役是關鍵

一名壽險業高層說，「在壽險業做個調查，最迫切需解決的問題，答案一定是外匯避險。」畢竟沒有一個行業像壽險業，有22兆元這麼...

存股族看過來…兩大金控股利揭曉 中信金配1.8元、永豐金1元

中信金控、永豐金控股利政策昨（26）日出爐；中信金董事會決議，每股配發1.8元現金股利，創19年新高，以26日收盤價31...

台新金併新光金舊案重提 觀察兩重點

台新金併新光金捲土重來，業者曝2022年破局關鍵，就在合併意向書裡的換股比例，若今年重新評估，將有兩大重點觀察方向，包括...

金管會重申增資需求

新光金控昨（26）日董事會，現任經營團隊以11：4優勢席次，通過與台新金合併的可行性評估，金管會昨日對此僅表示，「個案不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。