日圓賣壓再起貶向157 盤中再探34年新低

日本銀行（央行）26日按兵不動，總裁植田和男表示日圓貶值迄今未對通膨趨勢造成重大影響，貨幣政策與匯率立場同步釋出鴿派訊號，引發日圓新一波賣壓，26日盤中再探34年新低，且貶向157日圓價位，但匯市認為日本干預風險已達2022年底以來最高，匯率單日震盪幅度超過1%。

日銀維持基準利率於零至0.1%區間不變，也未暗示將減少購買日本公債，而是會如3月決策般繼續買進，與部分經濟學家原先預期日銀會偏向鷹派看法大相逕庭。日銀也預測，今年度通膨率將達1.9%，2025年度也是1.9%，2026年度升至2.1%。

市場解讀日銀最新決策為鴿派，引發日圓兌美元26日盤中續貶，一度跌0.3%到156.04日圓，但因投資人提防日本干預風險，在植田召開決策記者會前，日圓一度暴衝0.4%至154.99日圓，升破155日圓，之後又迅速回落，並隨植田和男鴿派發言與淡化日圓貶值衝擊加速下跌，貶0.7%至156.75日圓。

日圓兌美元匯率跌至34年新低，日圓兌新台幣匯率也滑落至0.2078，為1993年2月以來逾31年新低水準。

植田未提供下次升息線索，只說未來升息將取決於經濟數據，也排除日銀大幅減持日本公債可能性，並表示日圓貶值的影響通常為時短暫，對基本通膨的影響仍可「無視」。

經濟學家解析，雖然搭配日銀的鷹派立場，財務省干預會更有效率，但植田發言形同把干預匯市的球丟回給財務省，現在財務省能隨時進場，只是可能選擇等待美國經濟數據與聯準會（Fed）下周決策再決定。

新加坡渣打銀行亞洲宏觀策略師尼古拉斯·謝說，日圓一旦逼近157關口，干預風險就會浮現，可能是阻礙投資人繼續賣日圓原因之一。

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