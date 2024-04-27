開發金新團隊王銘陽掌舵 楊文鈞任總經理並兼凱基銀董座

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
開發金控董事會通過由王銘陽（右）接任金控董事長，楊文鈞（左）接任金控總經理。 開發金控／提供
開發金控董事會通過由王銘陽（右）接任金控董事長，楊文鈞（左）接任金控總經理。 開發金控／提供

開發金控（2883）昨（26）日董事會，通過由王銘陽出任開發金控暨凱基人壽董事長，副董事長楊文鈞接任總經理並兼凱基銀行董事長，凱基人壽總經理則由郭瑜玲擔任。開發金指出，嶄新團隊上任，將帶領開發金控邁向新里程碑。

開發金昨天董事會也通過去年盈餘分派，每股配發現金股息0.5元，以昨天開發金收盤價13.45元估算，現金股息殖利率約3.7%，股利配發率約44%。

王銘陽曾任凱基人壽前身中國人壽董事長，中壽納為開發金子公司後，並兼任開發金總經理，他的愛將郭瑜玲曾任中壽副董事長，兩人在2020、2021年先後離開開發金，也都轉檯富邦金出任母公司或子公司獨董。

此番兩人同時鳳還巢開發金，開發金也啟動新的人事布局，除了過去就擔任過開發金總經理的楊文鈞，再次擔綱總經理，並兼凱基銀董事長，其他高層人事變動還包括凱基人壽新增兩位執行副總，為麥肯錫香港區前總經理容覺生，與曾任開發金財務主管的林紹華。加上開發資本年初聘任高盛前董事總經理暨亞洲投資主管的周之揚，出任開發資本副董事長。

曾是金控唯一外籍總經理的開發金前總座龐德明（Stefano Paolo Bertamini），則改專任開發金董事。

開發金大幅調整經營團隊人事，其中不乏過去就在開發金共事的老面孔，因此新團隊共事可快速融合，可發揮即戰力。

除了王、郭搭檔本就長期任職壽險，回鍋領導駕輕就熟，楊文鈞之前擔任開發金總經理，一手擘劃併購擴大開發金子公司與業務版圖大計，並將開發資本前身開發工銀成功轉型為區域資產管理業者，重掌帥印可望無縫接軌。

昨天董事會通過人事案後，楊文鈞也立即在內部發出給員工公開信，訂出五大子公司策略方向，其中，壽險、證券與資本都要持續提升業務動能與獲利成長，銀行與投信則是首重擴大營運、資產管理規模。

開發金指出，王銘陽與郭瑜玲在保險業資歷深厚，隨著保險業即將接軌IFRS17和ICS，凱基人壽同時延攬容覺生、林紹華，新團隊應可帶領凱基人壽順利接軌，發揮綜效。

延伸閱讀

聯發科估本季營收持平或季減9% 重申今年全年仍會成長

凱基人壽 開發金控

延伸閱讀

《Pick me trip》驚爆違法拍攝團隊護照被扣留 少時孝淵、Apink普美等30多人滯留峇厘島

《Pick me trip》驚爆違法拍攝團隊護照被扣留 少時孝淵、Apink普美等30多人滯留峇厘島

饒慶鈴率團隊拜會駐奧地利代表處 交流再生能源技術

新國安名單出爐 陳建仁讚很堅強的團隊並寄予厚望

相關新聞

新光重啟與台新金合併評估 董事會以11：4通過

新光金控昨（26）日召開董事會，就是否「擬續行研究合併可行性」進行表決，該案最終以11：4通過，持保留意見的四位董事為李...

壽險外匯避險降成本有解 業者擬向金管會遞案

壽險業的重磅議題，外匯避險成本高昂困境「有解」。壽險業已凝聚共識，將向金管會遞案申請擴大外匯價格變動準備金制度，藉由拉高...

壽險業拚轉骨…這一役是關鍵

一名壽險業高層說，「在壽險業做個調查，最迫切需解決的問題，答案一定是外匯避險。」畢竟沒有一個行業像壽險業，有22兆元這麼...

存股族看過來…兩大金控股利揭曉 中信金配1.8元、永豐金1元

中信金控、永豐金控股利政策昨（26）日出爐；中信金董事會決議，每股配發1.8元現金股利，創19年新高，以26日收盤價31...

台新金併新光金舊案重提 觀察兩重點

台新金併新光金捲土重來，業者曝2022年破局關鍵，就在合併意向書裡的換股比例，若今年重新評估，將有兩大重點觀察方向，包括...

金管會重申增資需求

新光金控昨（26）日董事會，現任經營團隊以11：4優勢席次，通過與台新金合併的可行性評估，金管會昨日對此僅表示，「個案不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。