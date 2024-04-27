開發金新團隊王銘陽掌舵 楊文鈞任總經理並兼凱基銀董座

開發金控（2883）昨（26）日董事會，通過由王銘陽出任開發金控暨凱基人壽董事長，副董事長楊文鈞接任總經理並兼凱基銀行董事長，凱基人壽總經理則由郭瑜玲擔任。開發金指出，嶄新團隊上任，將帶領開發金控邁向新里程碑。

開發金昨天董事會也通過去年盈餘分派，每股配發現金股息0.5元，以昨天開發金收盤價13.45元估算，現金股息殖利率約3.7%，股利配發率約44%。

王銘陽曾任凱基人壽前身中國人壽董事長，中壽納為開發金子公司後，並兼任開發金總經理，他的愛將郭瑜玲曾任中壽副董事長，兩人在2020、2021年先後離開開發金，也都轉檯富邦金出任母公司或子公司獨董。

此番兩人同時鳳還巢開發金，開發金也啟動新的人事布局，除了過去就擔任過開發金總經理的楊文鈞，再次擔綱總經理，並兼凱基銀董事長，其他高層人事變動還包括凱基人壽新增兩位執行副總，為麥肯錫香港區前總經理容覺生，與曾任開發金財務主管的林紹華。加上開發資本年初聘任高盛前董事總經理暨亞洲投資主管的周之揚，出任開發資本副董事長。

曾是金控唯一外籍總經理的開發金前總座龐德明（Stefano Paolo Bertamini），則改專任開發金董事。

開發金大幅調整經營團隊人事，其中不乏過去就在開發金共事的老面孔，因此新團隊共事可快速融合，可發揮即戰力。

除了王、郭搭檔本就長期任職壽險，回鍋領導駕輕就熟，楊文鈞之前擔任開發金總經理，一手擘劃併購擴大開發金子公司與業務版圖大計，並將開發資本前身開發工銀成功轉型為區域資產管理業者，重掌帥印可望無縫接軌。

昨天董事會通過人事案後，楊文鈞也立即在內部發出給員工公開信，訂出五大子公司策略方向，其中，壽險、證券與資本都要持續提升業務動能與獲利成長，銀行與投信則是首重擴大營運、資產管理規模。

開發金指出，王銘陽與郭瑜玲在保險業資歷深厚，隨著保險業即將接軌IFRS17和ICS，凱基人壽同時延攬容覺生、林紹華，新團隊應可帶領凱基人壽順利接軌，發揮綜效。

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