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新光金擬辦理長期資金募集案 引進國內外大型企業

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

新光金（2888）董事會26日決議擬規劃辦理長期資金募集案；並以私募方式辦理現金增資發行普通股或特別股，股數以不超過15億股為原則，新光金指出，以國內外大型機構為優先考量，使其成為長期穩定之策略性投資人，透過資金參與、業務合作及經驗交流提升市場競爭力。

新光金董事會決議擬提請股東會授權董事會依公司章程或相關法令規定，於適當時機辦理以國內現金增資發行普通股或特別股、現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證或私募方式辦理現金增資發行普通股或特別股，擇一或兩者以上搭配，以籌措長期資金。擬發行之總股數上限40億股。

其中，新光金董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股或特別股，私募對象為以國內外大型機構為優先考量，私募股數以不超過15億股為原則。

新光金指出，本次私募資金用途為充實營運資金、穩健財務結構、提升資本適足率、償還借款或因應公司長期策略發展所需等一項或多項用途。

不採用公開募集的理由是為引進國內外大型機構資金、技術、經驗及通路等，使策略夥伴能一次取得公司股權，私募之有價證券於三年內不得自由轉讓，更能確保公司與策略性投資人間的長期合作關係；此外，辦理私募可維持新光金股價的穩定性。

增資 新光金

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