新光金擬辦理長期資金募集案 引進國內外大型企業
新光金（2888）董事會26日決議擬規劃辦理長期資金募集案；並以私募方式辦理現金增資發行普通股或特別股，股數以不超過15億股為原則，新光金指出，以國內外大型機構為優先考量，使其成為長期穩定之策略性投資人，透過資金參與、業務合作及經驗交流提升市場競爭力。
新光金董事會決議擬提請股東會授權董事會依公司章程或相關法令規定，於適當時機辦理以國內現金增資發行普通股或特別股、現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證或私募方式辦理現金增資發行普通股或特別股，擇一或兩者以上搭配，以籌措長期資金。擬發行之總股數上限40億股。
其中，新光金董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股或特別股，私募對象為以國內外大型機構為優先考量，私募股數以不超過15億股為原則。
新光金指出，本次私募資金用途為充實營運資金、穩健財務結構、提升資本適足率、償還借款或因應公司長期策略發展所需等一項或多項用途。
不採用公開募集的理由是為引進國內外大型機構資金、技術、經驗及通路等，使策略夥伴能一次取得公司股權，私募之有價證券於三年內不得自由轉讓，更能確保公司與策略性投資人間的長期合作關係；此外，辦理私募可維持新光金股價的穩定性。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 父母有義務留房子或幫出頭期款嗎？ 眾人搖頭：更希望他們做好1事
▪ 地震搖不停心慌慌 常見建築結構RC、SRC、SC哪一種最安全？
▪ 建商對新政府建言與期待 看房市喊出六個痛點
▪ 北台危老案1,307億元再創紀錄 專家：想做要快
▪ 買房在火車站鐵軌旁 裝隔音窗抗噪嗎？網提醒另1缺點：完全無解
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言