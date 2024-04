開發金要更名凱基金控 子公司開發資本維持現狀不同步

開發金控(2883)今天董事會決議更改公司名稱為「凱基金控(KGI Financial Holding Co., Ltd.)」,與旗下的壽險、證券、銀行、投信等四大子公司統一企業識別系統,預估最快更名時程要等到第4季,而子公司中華開發資本因為其業務特殊性質以及其在創投與私募基金領域已經建立一定的品牌地位與知名度,則予以保留不更動。

開發金控董事會決議,規劃調整開發金的中文及英文公司名稱,由「中華開發金融控股股份有限公司」(China Development Financial Holding Corporation),修改為「凱基金融控股股份有限公司」(KGI Financial Holding Co., Ltd.)。

開發金表示,今天董事會決議更名後,尚須經股東會通過修正章程案及主管機關核准,方得生效。開發金預定6月14日召開股東會,股東會通過後再報主管機關金管會核准後,才能著手執行更名工作。

