獨／壽險外匯避險成本高有解 壽險業計畫這麼做、近日向金管會遞件

壽險業的重磅議題，外匯避險成本高昂困境「有解」。壽險業已凝聚共識，將向金管會遞案申請擴大外匯價格變動準備金制度，藉由拉高提存及沖抵的「樓地板」規定、爭取「不影響保戶權益的準備金科目先轉過來當作外匯準備」，一旦通過將有助壽險業「止血」、提升業者競爭力。

壽險公會日前找來壽險業者密集會商後達成共識，近日就會向金管會遞件；壽險業者透露，業者提案的「外匯價格準備金新制」有三大重點；首先，並非「吃大鍋飯」、統一適用，而是採「個案申請」。

其次，朝擴大外匯價格準備金機制著手，包括：提高固定提存比率、額外提存與沖抵比率、提高累積上限等三大方向。

在提高固定提存比率方面，業者建議每年0.6%或0.72%，甚至得拉高至每年1.2%，加速外匯價格準備金累積；額外提存與沖抵比率從現行的25%提高至100%，目的是透過外匯價格準備金吸收匯率波動，使業者可逐步調降避險比重；同時提高累積上限，強化外匯風險抵禦能力。

業者也提出新增外匯價格準備金適用的財源等「配套」措施；接軌前，獲主管機關核准後，可由其他負債項目，例如不動產增值特別準備、責任準備金重大事故收回、公司自願強化提存準備等，先轉至充當外匯價格準備金；當外匯價格準備金不足沖抵時，得經主管機關核准，暫借特別盈餘公積，累積「第一桶金」。接軌後，若產生保留盈餘有利影響數，得經核准，轉列部分保留盈餘有利影響數至外匯價格準備金裡。

壽險業高層表示，「目前共識是採個案申請，讓業者的準備金上限可大舉提高、提存與額外沖抵等也會同步提升；另外，一些不影響保戶權益的準備金科目，可以先轉過來當外匯準備金、解壽險業的燃眉之急」。

壽險業拚轉骨，外匯避險課題為重中之重。金融圈高層疾呼，「新台幣去年全年才貶了2.7分，壽險業卻砸了3,600億元避險」，2024年情況愈演愈烈，推算一整年下來，壽險業的外匯避險成本恐將突破4,000億元、上看4,680億元。

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