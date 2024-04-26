徐巧芯用職權喬貸款？北富銀：經查無超貸關說情事

民進黨台北市議員簡舒培日前質疑國民黨立委徐巧芯涉用職權喬貸款，台北富邦銀行今天發布聲明指出，銀行業受高度監管，經查內部作業均依行內規定辦理，並無不合規定情事，亦無超貸、關說或例外處理。

簡舒培近日質疑，徐巧芯婆家房屋恐涉及超貸，且2週即撥款，徐巧芯應說明清楚是否透過時任台北市議員職權喬貸款，引起關注。

台北富邦銀行今天發布聲明表示，銀行業為受金融監管機關高度監管的行業，北富銀執行業務向來恪遵法令規範及相關規定，在健全業務管理的同時，亦須充分尊重及保護客戶隱私權。

北富銀指出，有關報載民眾貸款案件，經查相關內部作業均依照行內規定辦理，並無不合規定情事，亦無超貸、關說或例外處理情形。

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