開發金高層大換血！王銘陽任董事長 楊文鈞回任總座

開發金控（2883）啟動高階人事布局，今日董事會通過董事長由王銘陽接任並由原副董事長代理董座的楊文鈞接任總經理一職。開發金控同時確立子公司董事長、總經理人選，凱基人壽董事長由王銘陽兼任，凱基人壽總經理一職則由郭瑜玲擔任，凱基銀行董事長由楊文鈞擔任，嶄新團隊正式上任，將帶領金控邁向新里程碑。原本擔任金控總經理兼凱基銀董事長的經理人龐德明，改專任開發金董事。

開發金控指出，新經營團隊在王銘陽董事長及楊文鈞總經理帶領下，將充分運用集團資源，發揮業務綜效，促使凱基銀行資產及通路的增長；建構凱基人壽業務及投資獲利成長動能，以因應市場環境變遷；強化凱基證券財富管理及海外業務的發展；深化開發資本與台灣高科技企業的合作，以及發展適合台灣財富管理市場的私募產品；健全金控整體財務表現，並保持一貫穩健的股利政策。

王銘陽與郭瑜玲在保險業資歷深厚，隨著保險業即將接軌IFRS17和ICS，凱基人壽同時延攬容覺生、林紹華擔任執行副總經理一職，容覺生曾擔任麥肯錫公司(香港)董事及香港區總經理，期間曾協助凱基人壽推動業務通路及數位轉型成績斐然，在保險產業具有豐富經驗；林紹華曾任開發金控與凱基銀行財務長，熟稔財務管理事務，集團內歷練完整，未來將在業務通路組織動能及財務管理等領域，協助凱基人壽順利接軌，發揮綜效。

開發金控總經理暨凱基銀行董事長楊文鈞擁有豐沛的金融管理、投資及併購經驗，過去在開發金控任職期間，成功將開發工銀轉型為區域型資產管理業者，更透過併購拓展開發金控在商業銀行及證券業務版圖。未來將善用金控集團優勢，於個人金融、法人金融及金融市場三大支柱均衡發展，穩健擴大各項業務規模。

開發金控前總經理龐德明在任內，大力推動公司轉型，引進諸多國外先進制度提升員工認同度及客戶淨推薦排名(NPS)，成績有目共睹，未來將繼續擔任金控董事一職。此外，開發資本於年初聘任周之揚先生為副董事長，周之揚曾擔任高盛董事總經理、亞洲投資主管及全球合夥人，在國際金融領域擁有逾25年經驗，為美國工業、高科技和製造業交易提供併購諮詢服務。

開發金控表示，藉由高階人事新布局，開發金控嶄新的經營團隊將引領集團開拓創新格局，成就亞洲領先金融機構。

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