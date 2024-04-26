新台幣升1.8分 收32.56元

中央社／ 台北26日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.56元，升1.8分，成交金額10.59億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.55元，最高32.524元、最低32.585元。

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