洞察客戶需求 台新銀獲數位銀行家數位客戶體驗三大獎

台新銀行致力為消費者創造優質、創新的數位金融服務，榮獲國際知名財經媒體《數位銀行家》數位客戶體驗獎三大獎「傑出數位外匯服務客戶體驗」、「最佳生成式AI提升客戶體驗應用獎」、以及「傑出數位客戶體驗獎– 支付暨收款服務」等殊榮。台新銀行充分運用AI科技提供個人化服務，便捷的數位服務表現受到評審高度認同。

根據VISA 2023年消費者支付態度報告指出，國人的前三大跨境匯款需求為海外家人、個人海外投資及支付跨境購物款項，其多為匯款金額較小且頻次較高之交易行為。台新銀行秉持「Rich Art For Digital Life（數位生活的財富藝術）」理念，期盼以數位金融服務為客戶打造多元豐富的生活，為求貼近客戶跨境匯款需求，與國際組織Visa強強聯手共同推出「台新易匯通」非約定小額跨境匯款服務，目前可提供客戶匯款至7國/地區(含美國、香港、英國、日本、加拿大、澳洲、及新加坡)發行之銀行帳戶(Pay to Account)。

台新銀行「台新易匯通」主打匯款快速、交易便利、手續費優惠及全額到帳四大優勢，舉例來說，過去匯款需經過多家中間行層層轉手，台新易匯通僅透過Visa Direct匯款網路進行交易，由Visa直接將交易款項匯入受款國家，交易流程簡單直接，交易後最快可立即讓受款人收到款項，縮減等待時間，且筆筆全額到匯。此外，考量客戶隨時都可能有匯款需求，提供客戶透過行動銀行APP進行台新易匯通非約定小額跨境匯款交易，除了24小時不打烊的全數位化操作介面外，客戶也不需要再事前跑分行臨櫃進行匯款帳號約定，讓民眾隨時隨地想匯就匯，並提供匯款進度查詢服務，並增加匯款的便利性，讓匯款者可隨追蹤匯款進度，使交易過程更加透明與安心。

此次獲獎的「台新手付APP」則是讓微型商戶能夠輕鬆將自己的手機變成刷卡機，在各種支付場景都能夠進行收款，能讓商戶減少實體刷卡機支出，使原本依賴現金交易的微型商戶無痛轉型，同步提高了交易效率。台新藉由洞悉客戶個性偏好與所處投資階段，運用AI科技提供個人化服務並完善客戶金融旅程。智能金融管家則可完善每位客戶的投後管理，適時給予關懷，理專小助理可協助台新全面照顧到所有的財管客戶。台新銀行不斷優化服務，洞察可戶需求，致力為客戶的智慧好夥伴。

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