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既創新又溫暖 康和期貨向家扶基金會送愛

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

有別於其他同業提供優惠給客戶，康和期貨發揮創意，將業務推廣與社會公益相結合，於今年農曆春節期間舉辦「春節‧康和送愛」活動。利用春節期間國內期貨市場休市階段，以海外期貨商品交易與愛心公益活動結合，累積公益捐款達12.5萬元。

近年來，社會對於弱勢家庭及兒童青少年保護議題持續關注，尤其在疫情、高物價等打擊之下，脆弱群體的生活面臨更多挑戰。基於對兒少福祉的重視，康和期貨遂與長期關懷弱勢兒童少年及其家庭的非營利組織合作，並選擇在台服務已達73年的家扶基金會進行捐贈。

捐贈當日承蒙台北家扶中心主任謝曉雯的接待，透過謝曉雯一個小時的說明，讓康和期貨同仁對社會關懷的運作以及弱勢家庭面臨的困境等有了更進一步的認識。康和期貨總經理王文浩表示，企業經營不僅僅是為了盈利，更應該肩負起對社會的責任。

這筆捐款旨在支持家庭扶助基金會的永續運作，為需要幫助的家庭提供經濟援助和相關社會服務。王文浩更表示，康和期貨深信每個家庭都應該享有基本的福祉和支持，並承諾將持續支持家庭扶助基金會的工作，為社會做出積極貢獻。

謝曉雯對於康和期貨的溫暖捐助表示衷心感謝外，康和期貨的愛心將有助於擴大基金會的服務範圍，提供更多的經濟、醫療、教育等援助，幫助更多有需要的兒少走出困境，增強信心；有朝一日受協助的兒少者有了美好的前程與未來，就可成為家扶基金會的支柱，提供援助給其他需要幫助的兒少，如此就創造出社會善的循環。

弱勢家庭除了需要社會的關懷外，更需要更多的金融保護。有鑑於此，王文浩承諾家扶基金會，將以「如何辨識與防範金融詐騙」做為主題，發揮其在金融業的專長，來向受扶助的年輕人們進行說明宣導，旨在保護弱勢不要被金融詐騙所害，並以實際行動落實對於弱勢家庭及兒童青少年的關懷。

家扶基金會 弱勢家庭 期貨

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