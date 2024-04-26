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中信成長高股息首次換股出爐 迎除權息旺季

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中信成長高股息（00934）成立後首次調整成分(中信投信/提供)
中信成長高股息（00934）成立後首次調整成分(中信投信/提供)

中信成長高股息（00934）自2023年11月1日掛牌至今，受益人數一路從2萬9555人攀升至5萬8895人，成長近一倍。今年4月進行首次成分股調整，新增及刪除各21檔，新成分股配置自4月19日盤後生效。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，中信成長高股息（00934）追蹤臺灣優選高股息指數，每年隨台股除權息淡旺季共調整2次成分股，今年4月迎來第一次成分股調整，新增國產（2504）、統一超（2912）、群益證（6005）等21檔，剔除萬海（2615）、可成（2474）、南電（8046）等21檔。

觀察中信成長高股息（00934）新成分股，張圭慧指出，調降半導體權重外，同時也減少了航運等景氣循環股，換股時正好遇到台股拉回修正，順勢獲利了結，增加傳產、金融、食品、營建等類股權重，其中營建類股具備高殖利率，更自帶題材最為吸睛。

張圭慧進一步說，除了調高既有營建股的權重，亦新增國產、永信建（5508）等類股，主要是近年房市剛性需求支撐，加上近期頻繁地震，台灣住宅結構安全引起民眾高度關注，加速推動重建或都更的需求，使營建類股成為盤勢焦點之一，且不少營建類股去年營收表現亮眼，其股利政策也維持甚至超越過往發放水準，後市表現值得期待。

在此次成份股調整後，中信成長高股息（00934）持股產業主要分布在電子、金融與傳統產業，一舉從除權息淡季搶攻資本成長，轉向除權息旺季著重股息累積的投資組合，且在4月財報出爐後快速調整，更能讓投資人有機會享受財報帶來投資效益。

值得一提的是，中信成長高股息（00934）將於6月30日進行首次收益分配評價。張圭慧認為，近期地緣衝突雖引發短期市場修正，惟動盪後市場仍視經濟基本面而定，目前台灣經濟狀況尚稱穩健，基本面相對有撐，建議投資人可透過定期定額或分批布局高股息ETF，有機會享受新一波成長契機。

中信 高股息

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