櫃買中心前進越南平陽省及同奈省台商聚落 推動海外企業來臺上櫃

櫃買中心配合政府新南向政策，持續推動海外企業來台上櫃，深耕東南亞地區臺商，2024年4月24日及25日分別於越南平陽省及同奈省與資誠聯合會計師事務所、富邦綜合證券股份有限公司及建業法律事務所共同舉辦「企業全球化布局，前進臺灣資本市場說明會」，計有近30家企業熱烈參與。

近年來，由於美中貿易戰持續緊繃、產業鏈重組及地緣政治影響，具人口紅利、土地成本與貿易協定優勢的東協國家成為企業投資發展的重點地區，其中因地理位置及勞動力充足吸引外國人直接投資。櫃買中心在推廣台灣資本市場及協助海外臺商發展上不遺餘力，為協助東南亞臺商連台灣資本市場，櫃買中心過往曾多次造訪越南，去年越南臺商亦組團訪問櫃買中心進行深入會談，本次首度以越南臺商聚集的平陽省及同奈省作為說明會舉辦地點，希望能貼近當地企業，提升其瞭解臺灣資本市場。

櫃買中心總經理李愛玲致詞時表示，越南臺商因地緣政治產業鏈重組產生機會的同時，又面對更多市場參與者之競爭，在此情況下，多有招募優秀人才、擴增產能、技術升級或永續轉型的需求，如何尋找有效的外部資源以維持自身競爭力，台灣資本市場將是理想的奧援，透過櫃買市場提供合理的本益比與活絡的市場周轉率，可有效率的募集資金，另可提升企業知名度與公司價值、吸引優秀人才，協助越南台商掌握機會及因應挑戰。

櫃買中心主板市場已有821家企業掛牌，海外第一上櫃公司計有29家，其中11家的營運地含括東南亞地區，而越南是海外台商主要聚落國家，當地台商發展多已有一定規模，具備來台上櫃潛力，期許不久的將來能陸續看到來自越南的優質台商成為櫃買家族成員。

越南臺灣商會聯合總會總會長蔡文瑞及越南同奈臺灣商會會長田坤長致詞時表示，越南台商面臨二代接班、永續經營等議題，進入資本市場為一解決方案，櫃買中心多年來積極推動海外台商回臺掛牌，希望可以藉由這次交流讓臺商了解台灣資本市場的現況，並且善加利用台灣資本市場的資源達到企業永續發展的目標。

資誠聯合會計師事務所營運長徐聖忠致詞時表示，櫃買市場為投資人認同、交易相當活絡的資本市場，台商在永續成長過程中若適當運用資本市場資源，對家族傳承、企業及員工皆有相當的助益。富邦綜合證券總經理郭永宜致詞時表示，越南近年來發展快速，台商企業在越南扎根多年表現亮眼，可藉由回臺上櫃及資本市場募資的方式來擴大企業規模、轉型升級、吸引人才、提升公司治理及國際能見度。

這次活動以「企業全球化布局，前進台灣資本市場」作為說明會主題，分別從資本市場、企業永續、企業回台上櫃案例分享及相關法律議題等面向，提供越南台商提升企業軟硬實力的解決之道，獲得與會企業熱烈迴響。

櫃買中心亦實地拜訪當地從事家具、醫療設備、運動鞋及動力系統製造等企業，未來將持續積極推動東南亞企業來臺上櫃，除提供海外優質企業進入台灣資本市場籌募資金的最佳管道，也為投資人提供更多元的投資標的。

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