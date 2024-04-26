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旅平險2項目保費 7月起降1成

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

七月起，民眾購買旅行平安險，保費將更便宜。金管會保險局昨天宣布，經過研商後已完成旅平險「意外死亡及失能給付」和「意外醫療給付」標準費率的檢討，調降意外死亡及失能給付標準費率表中費率的百分之十，今年七月一日起生效，金管會將於近日循程序發布相關規定。

這次調降費率，主要對意外死亡及失能給付的部分，至於個人旅平險意外醫療給付，金管會檢視過往損失經驗，考量變動較不穩定，採穩健保守原則，此次費率維持不變，未予調整。保險局調降費率之後，民眾七月起用同樣的保費可以買到更高的保額，對民眾未來根據自身需求規畫，購買適足的旅平險以因應相關風險也更加有利。

保險局副局長蔡火炎指出，由於旅平險的實際損失率低於預期損失率，因此再調降百分之十，先前已調降過百分之十，由於這次是以調整費率表的方式，因此一定會反映在保費；至於產險的旅遊綜合不便險，只要有使用該費率表，都要跟著降保費。

這次意外死亡及失能給付標準費率表調降後，這類保險商品的保費預期可適度降低。保險局以個人規畫國外旅遊五日為例，如果投保意外死亡及失能保障一千萬元，並附加意外醫療保障一百萬元，現行投保的保費上限為七七九元，至於七月一日起生效的保單，保費上限則為七一九元，金額調降六十元。

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