富邦金配發股利3元 現金2.5元、股票0.5元

富邦金控（2881）昨（25）日董事會決議普通股每股配發現金股利2.5元、股票股利0.5元，合計股利配發3元，總股利配發率62.5%。以昨日收盤價66.4元計算，股息殖利率為3.77%。

富邦金擁有40萬股東，2023年稅後純益660.17億元，每股稅後純益（EPS）4.8元，為金控獲利王；富邦金在綜合考量金控獲利成長、子公司上繳、金控及子公司業務發展與資本需求等面向後，決議配發現金股利2.5元、股票股利0.5元；現金股利配發率及總股利配發率均較前一年上升，其中現金股利配發率52.1%、總股利配發率62.5%。

富邦金昨天也公告，甲種特別股每股配發現金股利約2.66元，乙種特別股配發現金2.16元，丙種特別股配發現金1.8元。富邦金表示，今年配發普通股及特別股股利後，尚有可供分配盈餘逾2,500億元。

富邦金表示，本次搭配股票股利雖短期會造成小幅獲利稀釋，但也代表公司對未來經營績效的信心。同時，本次配發股票股利為資本公積配股，對股東而言，取得股利時，依台灣稅法規定毋需繳納所得稅。

富邦金昨天董事會也決議發行無擔保普通公司債、資本公積轉增資及規畫辦理長期資金募集案。

富邦金擬發行無擔保公司債，金額上限400億元，得提出公司債總括申報及採分次發行，額度為申報生效後兩年內有效；發行期間為20年以下，發行利率將視市場狀況決定。

富邦金並規畫辦理長期資金募集案，擬提請股東會授權董事會，視市場狀況及未來公司資金需求情形，於適當時機擇一或以兩者以上搭配辦理國內現金增資發行普通股或特別股、或以此參與發行海外存託憑證，現金增資發行海外普通股或特別股，以籌措長期資金，發行股數以不超過15億股為原則。

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