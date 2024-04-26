元大銀總座 翁素卿升任
元大金控（2885）高層人事異動。元大金控昨（25）日通過子公司元大銀行總經理人事案，由金控總稽核翁素卿升任。
元大金近期陸續調整高層人事，從金控策略長到子公司壽險總經理再到子銀行董事長陸續調整完畢後，昨天元大銀行董事會通過新任總經理由翁素卿接任，待主管機關核准後生效。
元大金指出，翁素卿銀行業資歷逾37年，現任元大金總稽核，在集團服務期間曾擔任元大銀行總行督導主管及總機構法令遵循主管，經驗豐富專業溝通能力強。
開發金預定今（26）日召開董事會，通過金控暨子公司凱基人壽董事長人事案，日前請辭富邦金獨立董事的王銘陽可望回鍋重掌兵符。
王銘陽的左右手、曾任凱基人壽副董事長的郭瑜玲，也可望與王銘陽同步重返老東家。
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