建築融資增幅 六年半低點

中央銀行昨（25）日公布，國銀建築貸款餘額3月走揚至3兆2,612億元、創新高，但單月僅增加65億元，年增率下滑至3.52%，創逾六年半最低。

央行官員表示，建築融資餘額成長趨緩，主要是政府推出一系列健全房市措施，央行也採取調降建商購地貸款最高成數、要求一定期間內動工興建，以及房市選擇性信用管制等，讓建商推案時更加審慎。

相較於建築融資增速降溫，國銀房貸餘額年增率節節高升；央行資料顯示，新青安房貸申購熱潮助拳，3月國銀房貸餘額增至10兆2,203億元，續創歷史新高，單月大增827億元，為三個月新高，年增率漲至8.55%，為近兩年來最大。

央行統計顯示，3月國銀房貸餘額續升至10兆2,203億元，連13個月上漲、持續締造新猷；今年第1季，房貸餘額累計暴增1,826億元。

央行統計顯示，截至3月底，青安房貸餘額為8,552億元，占房貸餘額的比重從前一個月的8.04%上漲至8.37%，創新高。今年3月，新青安餘額單月大增402億元。

央行官員分析，國內景氣回溫、台股交易熱絡，加上新青安方案催出自住購屋潮等三大因素，推升房貸餘額；不過．反映建商推案信心的建築貸款餘額依舊低迷，年增率為逾六年半新低。

央行日前公布，五大銀行今年第1季新增房貸2,382.2億元，創歷年同期新高紀錄，並較去年第1季暴增68.2%。央行經研處副處長曹體仁表示，「價量因素都有」，以代表中古屋行情的信義房價指數而言，大台北地區房價仍持續上漲，房價指數月增率自去年10月開始，近半年以來均為正數，顯示房價漲勢未歇。

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