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前董事長詹艾臻12日請辭 歐付寶董座由總經理林秀芳接任

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

歐付寶電子支付前董事長詹艾臻於本月12日請辭，自4月25日董事會後生效，今日董事會並推選由總經理林秀芳為新任董事長。

歐付寶乃為遊戲商歐買尬（3687）之轉投資公司，是首個拿到電子支付執照的專營業者，現有逾百萬用戶。2023年營收700萬元，每股稅後淨損0.78元。較上年度每股稅後淨損0.43元虧損擴大，累積虧損1億元。

歐付寶電子支付 營收

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