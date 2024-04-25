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金融業、上市櫃首季挨罰逾6500萬 已達去年全年的四分之一

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會最新統計，2024年首季銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司等）、保險等3大業者總罰鍰金額6,578.5萬元、年增21.7%，已達到2023年全年2.5億元罰鍰的1/4強，又以銀行業貢獻逾5成、一躍成為最大苦主。本報資料照片
據金管會最新統計，2024年首季銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司等）、保險等3大業者總罰鍰金額6,578.5萬元、年增21.7%，已達到2023年全年2.5億元罰鍰的1/4強，又以銀行業貢獻逾5成、一躍成為最大苦主。本報資料照片

金管會最新統計，2024年首季銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司等）、保險等3大業者總罰鍰金額6,578.5萬元、年增21.7%，已達到2023年全年2.5億元罰鍰的1/4強，又以銀行業貢獻逾5成、一躍成為最大苦主。

若以2024年金管會行政罰鍰預算數2億7,468萬元來看，首季目標達成率約24%，若後續依此裁罰速度，2024年全年仍有機會達陣。

其中光銀行業首季就挨罰了3,362.5萬元，貢獻了51%最多，連兩年蟬聯「罰單王」，主因是2024年首季、光一家台中商銀因內稽內控缺失，就挨罰了1,200萬元所致。

但金管會官員強調，裁罰案件有時間的遞延性，例如一個案發生後，需要經過時間調查與業者陳述意見，從事件發生到真正裁罰，往往都超過一年半載，因此罰鍰較多並非代表今年金融業表現差，也可能是時間落點的問題。

近年金管會對金融三業、上市櫃公司等罰鍰金額屢創新高，從2019年爆出數十件理專A錢案後，當年總罰鍰金額就衝破3億元，隨後2020年、2021年連三年都破3億元，直到2022年、2023年連兩年才降到2.5億元左右。

金管會25日公布金融三業和上市櫃公司裁罰狀況。據金管會統計，首季銀行業被開出7件罰單、挨罰3,362.5萬元，較去年同期僅13件、1063.5萬元罰鍰，呈現件數減少、但罰鍰卻大增逾2倍的狀況。

銀行局副局長童政彰說，去年首季是罰鍰起罰點較低的信合社、被罰件數較多，今年首季裁罰最高前三大的銀行，違反內稽內控起罰點較高，導致件數減少、罰鍰卻大增。

保險業首季被開了6張、挨罰2,140萬元次之，平均每件罰鍰357萬元，是去年同期每件平均154萬元罰鍰的2.3倍，保險局副局長蔡火炎解釋，主因是今年首季前三大都是重大裁罰案，光前三家罰鍰就達1,800萬元占了8成，但去年則沒有重大裁罰案。

證券期貨投信業首季被開7張、挨罰390萬元，年減53%；另上市櫃公司、公發公司、內部人股權交易及會計師則裁罰36件、686萬元，也年減35%。

合計2024年首季3大金融業者、上市櫃公司共開出56張罰單、總罰鍰金額6,578.5萬元、罰鍰額較去年同期成長了21.7%。

罰單 金管會

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