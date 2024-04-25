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旅遊小確幸！7月起旅平險變便宜了 省一杯加料手搖飲

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會宣布，7月起調降個人旅平險中「意外死亡及失能給付」費率10%，總保費調降後、連動旅平險保費將變便宜。以個人國外旅遊5天、意外身故保額1,000萬元的旅平險來看，保費將省60元相當一杯加料的手搖飲。本報資料照片
金管會宣布，7月起調降個人旅平險中「意外死亡及失能給付」費率10%，總保費調降後、連動旅平險保費將變便宜。以個人國外旅遊5天、意外身故保額1,000萬元的旅平險來看，保費將省60元相當一杯加料的手搖飲。本報資料照片

金管會宣布，7月起調降個人旅平險中「意外死亡及失能給付」費率10%，總保費調降後、連動旅平險保費將變便宜。以個人國外旅遊5天、意外身故保額1,000萬元的旅平險來看，保費將省60元相當一杯加料的手搖飲。

金管會每三年都會檢討一次旅平險中的「意外死亡及失能給付」和「意外醫療給付」的標準費率，上次檢討是2021年，當時也是調降意外死亡及失能給付10%，三年後再降10%，等於已是連兩次調降。

保險局副局長蔡火炎說，調整是用實際損失和預期損失做比較，當實際損失低於預期時，就會有調整空間，金管會評估2021年至今旅平險中的「意外死亡及失能」的損失經驗，並與業者討論後，認為調降10%是較穩健且可兼顧民眾權益。

至於「意外醫療」則維持不變也是看損失經驗，蔡火炎說，旅平險損失理賠會有波動情況，評估後認為意外死亡及失能有調降空間，但意外醫療比意外死亡的損失率更不穩定，因此暫時未調整「意外醫療」，將等下一次檢討再來觀察。

調整費率表後，7月起只要有銷售旅平險的產、壽險業者，就會依新費率表計算保費，保費就會跟著調降。

以個人國外旅遊5日，投保意外身故保額1,000萬元的旅平險、並附加意外醫療保障100萬元來看，目前保費是779元，從2024年7月1日起，保費則可降到719元，民眾保費可以省60元，降幅約7.7%。

保費 壽險業 旅平險 理賠 金管會

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