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外資券商少一家！瑞士信貸5月底結束營業 5年來第2家

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會宣布，因應瑞士銀行集團在去年6月完成收購瑞士信貸集團的全球據點整併計畫，瑞士信貸在台證券分公司也將併入UBS，最後營業日是2024年5月31日止。本報資料照片
金管會宣布，因應瑞士銀行集團在去年6月完成收購瑞士信貸集團的全球據點整併計畫，瑞士信貸在台證券分公司也將併入UBS，最後營業日是2024年5月31日止。本報資料照片

外資券商在台又少一家。金管會宣布，因應瑞士銀行集團（UBS Group AG）在去年6月完成收購瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）的全球據點整併計畫，瑞士信貸在台證券分公司也將併入UBS，最後營業日是2024年5月31日止。

瑞士信貸是在1998年7月來台設證券分公司，以今年5月底的最後營業日來看，瑞士信貸證券在台營業長達近26年後，走入歷史。

這也是2020年德意志證券撤台後，睽違近四年，又一家外資券商結束在台營業。瑞士信貸結束在台營業後，在台外資券商將剩下12家，這12家目前都未有撤台計畫。

證期局副局長高晶萍說，瑞士信貸證券分公司結束在台營業，主因是瑞銀集團整併了瑞士信貸集團，集團間整併已經完成了，因此瑞士信貸在台證券業務也隨之終止。

目前瑞士信貸證券在台只有三個業務，證券及期貨經紀業務、及境外結構型商品投資，其中經紀業務已將現有客戶轉移到國內其他業者；境外結構型商品投資人權益也由瑞士銀行完成承擔，因此瑞士信貸證券終止在台營業，對國內影響不大。

據金管會統計，瑞士信貸證券共有327檔境外結構型商品、規模2.2億美元已移轉給瑞銀；另瑞士信貸證券也在去年11月就不再接受新客戶委託買賣，券商經紀業務市占率僅0.107%，已協助將現有客戶轉讓給國內其他業者。

至於員工權益部分，據金管會統計，去年6月底瑞士信貸在台34名員工中，其中10轉任相關集團其他公司、10位退休、14位資遣均已和員工達成共識。

金管會表示，2023年底在台的外國專營證券商計13家（扣除瑞士信貸後將剩下12家），2023年經紀業務量較2022年還增加6.02%，顯示外國證券商在台經營穩定成長。

瑞士信貸集團 瑞銀集團 金管會

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