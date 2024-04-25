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財政部在政大辦論壇 次長李慶華：盼學子有正確價值判斷

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
財政部台北國稅局今（25）日在政大舉辦「113年新世代青年誠信論壇」。圖／財政部提供
財政部台北國稅局今（25）日在政大舉辦「113年新世代青年誠信論壇」。圖／財政部提供

財政部台北國稅局今（25）日在政大舉辦「113年新世代青年誠信論壇」，財政部次長李慶華希望母校學弟妹能積極參與投入公共事務，不論畢業後選擇進入政府財稅部門，或成為會計師，又或進入企業，都能藉由論壇講座獲取寶貴實務經驗，作為未來職涯選擇的參考。

有鑑於高中、大學時期為人生觀、世界觀、價值觀形成的關鍵時期，也是莘莘學子職業選擇重要時刻，財政部表示，本次論壇除使學子瞭解未來就業環境實務經驗與法律責任外，亦期許學子除學習知識技能，在未來從事相關工作領域，面對專業及倫理議題時，能作出正確價值判斷，建立學子永保廉潔誠信意識。

李慶華指出，健全的財政是支援社會福利、教育科學文化及公共建設的重要基礎，政府積極推動房地合一、房屋稅差別稅率等稅制改革，並強化稅政透明，包括資訊公開、報稅透明、反洗錢、反貪腐措施及國際合作機制，以提升公平合理課稅，而乾淨透明的稅政環境，有賴政府、企業及人民共同守護。

這次論壇邀請政大財政學系學生及其他對國稅業務、稅務倫理等議題感興趣他系所學生一銅參與，盼以落實「聯合國反貪腐公約」社會參與共同促進反貪共識，培養年輕一代的良好品格。

本次論壇由李慶華及法務部廉政署長莊榮松致詞揭開序幕，接續由法務部廉政署肅貪組組長邱智宏講授「從肅貪偵查實務角度-談進入職場之法遵意識」，分享基金經理人受賄轉單案例，及現行揭弊者保護措施等規範內容。

另外，台北市會計師公會理事周佑達會計師講授「會計師對『稅政透明、永續未來』所扮演的角色」，分享其先前在稅政部門服務及成為會計師之執業經驗；財政部台北國稅局主秘詹朝財則分享稅務倫理與稅務實務案例經驗。

國稅局 政大 李慶華 財政部

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