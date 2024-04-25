北富銀和富壽合推新分紅保單 生存保險金最老可領到98歲

台北富邦銀行與富邦人壽今天宣布合作推出新的外幣分紅終身壽險保單，即日起至6月10日期間將由北富銀獨家銷售，除了專門為退休需求量身打造，更結合分紅機制，是目前市場上少有結合增額、還本功能的分紅保單，富邦人壽指出，保戶不僅能擁有高保障及退休後穩定的現金流，還可讓資產穩健增值。

名為「美富優退」的新分紅保單，提供55、60、65歲三個指定年齡選項，客戶可以依據自己的人生藍圖，自由選擇開始領取生存保險金的時間點，滿足在不同階段的保障和資產管理需求。北富銀表示，從過往客戶諮詢中可以發現，不少民眾仍有低估退休後支出的情形，不僅較少考慮通膨、重症醫療及長期照護等風險，同時在金流規劃上，也多以政府退休金為老年主要收入來源，風險抵禦能力相對偏弱，一旦制度調整或發生意料之外的開支，就可能打亂整個退休計畫，甚至需要在高齡時重返職場辛勞謀生，保險的保障也因此更必要。

北富銀也表示，「美富優退」另一大亮點是生存保險金的領取機制，特別適合退休生活。投保後依條款約定計算如有可分配的年度保單紅利，將以增購保額的方式給付，讓保障與資產有機會隨著時間逐年遞增；而在保戶指定年齡的前一保單年度屆滿開始還本後，保戶不僅有機會年領總繳保費10%以上的生存保險金，活到老領到老，最長可領到保險年齡屆滿98歲前，且保單的保障額度和保單價值準備金仍能維持一定水準，保戶及其家庭的生活品質也能受到更多保障。

此外，隨著平均餘命的延長，長照需求和醫療費用增加，「美富優退」還提供生命末期提前給付保險金、完全失能保險金等保障，能分擔醫療及照護對家庭帶來的經濟壓力，讓晚年更有尊嚴。

北富銀指出，分析現有保險商品銷售狀況，會發現台灣民眾較喜好6年期繳商品，銷量佔比高達66%，而具備較高退休準備意識的客戶，也更傾向「延遲享受」，選擇65歲再開始還本，以延長資產積累的時間，提高後續還本水準。因此，針對不同需求的客群，「美富優退」提供了3年期及6年期兩種繳費選擇，保戶可依據自身財務狀況進行配置。以40歲男性投保「美富優退」保額10萬美元、6年期繳為例，含轉帳及高保額折扣後，年繳保費約2.69萬美元，自65歲起可年領生存保險金1.7萬美元，給退休生活安穩的財務後盾。

同時，長輩可比照分年贈與為兒孫投保，既能減輕後代退休壓力，同時越早買還本水準高，若為0歲投保、65歲開始還本，還本水準達總繳保費的60%，讓資產穩健增長，

北富銀亦提醒在分紅保單常見爭議指出，身故保險給付有可能於特定條件下小於累積所繳保險費扣除已領生存保險金總額，因此保戶仍要慎選符合需求保險商品，同時，保單紅利部分非保險單的保證給付項目，因此不保證其給付金額。

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