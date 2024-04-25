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魏寶生遭減薪拋5問 金管會：已充分說明違規事實

中央社／ 台北25日電
新壽2023年對金管會增資承諾跳票，今年所提資本改善計畫也未能確保RBC達標，金管會祭出負責人減薪等處分，遭新壽董事長魏寶生質疑未衡酌比例原則。金管會今天表示，已充分說明違規事實，對他個人感受不評論。圖／本報系資料照片
新壽2023年對金管會增資承諾跳票，今年所提資本改善計畫也未能確保RBC達標，金管會祭出負責人減薪等處分，遭新壽董事長魏寶生質疑未衡酌比例原則。金管會今天表示，已充分說明違規事實，對他個人感受不評論。圖／本報系資料照片

新壽2023年對金管會增資承諾跳票，今年所提資本改善計畫也未能確保RBC達標，金管會祭出負責人減薪等處分，遭新壽董事長魏寶生質疑未衡酌比例原則。金管會今天表示，已充分說明違規事實，對他個人感受不評論。

新壽2023年6月底起落入資本不足，但未按當年所報財務業務改善計畫完成增資，且今年再提改善計畫也不足以讓新壽6月底資本適足率（RBC）回到法定標準，金管會近日出手開罰新光金董事長陳淮舟及新壽董事長魏寶生減薪1年，並糾正新光金、禁止新壽新增與利害關係人授信或其他交易。

魏寶生隨後發布聲明槓上金管會，他質疑，在新光金未有具體現增新壽時程前，何能訂出新壽具體現金增資時程。金管會命新壽調降他薪資，如何有助行政目的達成，有符合行政行為應選擇對人民權益損害最少的比例原則要求嗎，能達到金管會所要求的目的嗎。假設易地而處，金管會有哪位人士能做得更好。

金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會說明，對於魏寶生未善盡董事長職責，沒在董事會積極向新光金爭取現金增資，相關違規事實及理由，金管會在上次記者會都已充分說明，對於他個人感受，金管會不便評論。

蔡火炎指出，金管會已作成處分，命新壽1個月內提出可確保公司資本適足率回到法定標準的改善計畫，後續看公司所提計畫，金管會將再進行後續評估。

金管會裁罰書指出，魏寶生身為新壽董事長，僅將金管會相關函示、到金管會溝通情形在董事會中說明，並未在董事會中表達應積極尋求新光金現增，且承諾今年增資新台幣70億元中的55億元尚未有具體時程，即在今年2月17日董事會通過無法使新壽6月底前RBC達標的改善計畫，顯見魏寶生未善盡董事長職責，不利公司健全經營及保戶權益維護。

增資 新光金 新壽 金管會

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