金管會今年首季共開罰6578.5萬元 這行業被罰最慘「占比逾50%」
金管會今日公布今年首季開罰銀保證三業及上市櫃公司的最新統計，統計結果顯示，以銀行業開罰金額3362.5萬元最多，產壽險業居次為2140萬元，證券業390萬元，上市櫃公司共計686萬元，合計金管會今年首季共開罰6578.5萬元，其中銀行業裁罰占比超過50%。
在銀行業方面，銀行局統計今年首季罰鍰金額3362.5萬元，共7家業者受罰，相較於去年第一季8件，1063.5萬元，今年可說大增超過2000多億，金額大增快2倍，台中商銀1200萬、新光800萬、國泰800萬元。對此銀行局副局長童政彰說明，去年同期信合社就有三家業者受罰，由於規模較小，因此罰鍰金額相對低，銀行業不但規模較大，而且銀行法的內稽內控起罰點原本就較高，因此今年裁罰金額較去年同期顯著增加。
證期局統計顯示，今年首季對證券、投信顧業、期貨業裁罰的件數和金額，相較去年的13件、830萬元，都大幅減少，今年首季被罰件數為7件，裁罰總金額為390萬元，前三大分別為時間投顧120萬元，聯邦投信120萬，大展證券54萬元。
至於上市櫃公司，證期局今年首季開罰36件，罰鍰686萬元，亦較去年37件、1054萬元為低。
保險局統計顯示，產壽險第一季被裁罰有6件，2140萬元，亦較去年第一季16件，2460萬元為低，但每件裁罰規模明顯比去年來得大。前三大分別為法巴人壽900萬元、法巴產險600萬元、台中銀保經300萬元，合計已有1800萬元。
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