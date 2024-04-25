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瑞士銀行併瑞士信貸 收掉瑞信證券在台據點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
瑞士銀行收掉瑞士信貸台北據點，獲金管會核准。本報資料照片
瑞士銀行收掉瑞士信貸台北據點，獲金管會核准。本報資料照片

瑞士信貸集團去年爆雷，最後由瑞士政府協調瑞士銀行接手，如今也影響瑞士信貸退出在台灣有26年歷史的據點。金管會今日指出，因為瑞士信貸銀行集團的整併計畫，所以將台北證券分公司賣給瑞士銀行集團，瑞士信貸集團在台灣，只有三個業務，瑞士信貸證券解散中止，權益則移轉到瑞士銀行的台北證券分公司。

基於瑞士信貸整個全球布局策略的調整，金管會也同意該合併案，同意瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司申請解散及終止營業案，並由瑞士銀行集團吸收整併。

金管會表示，瑞銀集團（UBS Group AG）112年6月12日完成收購瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）後，正進行瑞士銀行（UBS AG）及瑞士信貸銀行（Credit Suisse AG）全球據點整併作業。瑞士信貸銀行台北證券分公司目前辦理證券及期貨經紀業務，並擔任瑞士信貸銀行倫敦分行境外結構型商品在台發行人，配合集團規畫，爰申請解散及終止營業，並規劃最後營業日為113年5月31日。

瑞士信貸銀行台北證券分公司主要經營證券及期貨經紀業務，112年市占率分別為0.107%及0%，該分公司業已協助現有客戶轉移至國內其他業者；另原瑞士信貸銀行境外結構型商品投資人權益由瑞士銀行完全承擔，爰該分公司終止營業，對國內證券期貨業影響尚不重大。

金管會指出，瑞士信貸台境外結構型商品237檔，2.2億美元一併移轉給瑞士銀行，員工方面，10位轉任集團其他公司，10位退休、14位資遣。

金管會統計112年度在台的外國專營證券商計13家，其112年經紀業務量較111年度增加6.02%，顯示外國證券商在臺經營穩定成長；金管會為營造穩健金融市場與友善金融環境，吸引國際資金來台投資及進行財富管理，近年來積極開放多元金融商品與投資管道、拓展金融機構業務範疇以提供優質服務及推動各項重要政策，並持續鼓勵國際金融機構深耕臺灣。

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